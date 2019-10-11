«Победа» готовит счёт Кольцово после севшего «на брюхо» военного Ан-12. В аэропорту задержались 40 рейсов

Авиакомпания «Победа» намерена добиться компенсации за задержанные рейсы после аварийной посадки военно-транспортного Ан-12. Счёт готовят екатеринбургскому Кольцово, который, как полагают, излишне долго возился с ЧП.

Как сообщил «Фонтанке» источник в «Победе» 11 октября, речь идёт о двух рейсах, которые выбились из лётного графика более чем на семь часов каждый. Взыскивать расходы планируют с аэропорта Кольцово, полностью закрывшегося, чтобы убрать с полосы аварийно севший самолёт.

В пресс-службе воздушной гавани Екатеринбурга уточнили, что эвакуация Ан-12 и работа комиссии по расследованию авиационных происшествий на месте заняла шесть часов. При этом принимать и отправлять самолёты возможности не было: вторая взлётно-посадочная полоса на реконструкции с июля прошлого года.

В Кольцово без боя сдаваться не намерены и заявляют, что разбираться с претензиями «Победы» будут в рамках правового поля. Капитуляция перед перевозчиком рискует обойтись недёшево: всего в четверг на прилёт и вылет задержалось 40 рейсов.





«Официальных претензий от авиакомпании «Победа» аэропорт Кольцово не получал», – сообщил «Фонтанке» директор по стратегическим коммуникациям Андрей Клименских.

В авиакомпании пока подсчитывают понесённые убытки. Вывод об их примерном размере можно сделать из судебных тяжб перевозчика с курильщиками, на которых возлагают все незапланированные траты. Продлить путешествие стоит от 194 до 230 тысяч рублей. В эту сумму входят расходы на топливо для ухода на запасной аэродром, наземное обслуживание и заработная плата экипажа.

Военно-транспортный Ан-12, на борту которого было двадцать человек, совершил аварийную посадку в «Кольцово» утром 10 октября. У самолёта не вышли шасси, приземление попало на видео. При приземлении произошло небольшое возгорание, его быстро потушили. Пострадавших нет.