Россияне могли находиться на борту разбившегося в Африке Ан-72. Это не первое крушение «Антонова» с российским экипажем на континенте

Грузовой самолет рухнул сегодня в окрестностях столичного города Киншаса в Демократической Республике Конго. Российские дипломаты проверяют, были ли среди погибших соотечественники.

«Мы находились в постоянном контакте с официальными властями ДРК на предмет установления гражданской принадлежности пилотов и, по предварительным данным, выяснили, что среди членов экипажа были российские граждане, имена и фамилии на данный момент уточняются», – цитирует 11 октября заявление посольства РФ РИА Новости.

По данным местных СМИ, на борту находились четыре члена экипажа, четверо гражданских и один солдат. Их национальности не называются. Уточнялось, что самолет занимается обслуживанием президента страны, на нем могли находиться сотрудники его администрации.

Напомним, что грузовой военный самолет Ан-72 пропал с радаров возле Киншасы, о чем 11 октября рассказали в управлении гражданской авиации Демократической Республики Конго.

Самолеты КБ «Антонов» остаются популярными в Африке. Трагедия в Киншасе — это далеко не первый раз, когда Ан терпит крушение в ДРК. Так, грузовой лайнер авиакомпании Gomair разбился во время посадки в прошлом году. Позже выяснилось, что три пилота были из России. В 2011-м Ан-12 упал на юге республики, а три пилота из РФ погибли. В 2007 году Ан-26 под управлением российского экипажа рухнул на жилые дома, в результате чего погибли более 50 человек.



