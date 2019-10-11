«Пиши отказ, не подставляй себя и близких». Депутат муниципалитета №72 пожаловался в ФСБ на угрозы и попытку подкупа

Депутат муниципалитета №72 во Фрунзенском районе от Партии Роста Вячеслав Кулекин пожаловался в ФСБ на давление и попытку подкупа. Он попросил возбудить уголовные дела об угрозах по идеологическим мотивам (ч. 2 ст. 191 УК) и даче взятки должностному лицу (ч. 2 ст. 290 УК) в отношении Евгения Кузьмина, своего бывшего конкурента на выборах от ЛДПР. Именно он, по утверждению депутата, 6 октября предложил ему отказаться от мандата в обмен на 300–500 тыс. рублей и должность в исполнительной власти города.

«Фонтанка» подробно писала об этой ситуации: перед звонившим стоит задача «сделать трех человек» из числа депутатов команды Павла Швеца, добившись либо отказа от мандатов, либо перехода в команду «Единой России». Это позволит партии власти блокировать работу совета, срывая кворум заседаний. После того как депутат отказался сложить мандат, он заметил за собой слежку — на протяжении нескольких дней его якобы преследовал один и тот же автомобиль. Кроме того, ему начали поступать смс-сообщения с угрозами: «Пиши отказ, не подставляй себя и близких. Подумай о семье, дурак. Ты себе жизнь портишь. Больше шансов не будет».

В заявлении в ФСБ Вячеслав Кулекин подчеркнул, что «прикрытие такими громкими должностями, как губернатор Санкт-Петербурга и вице-губернатор Санкт-Петербурга, является недопустимым действием, влекущим дискредитацию органов государственной власти Санкт-Петербурга, которая должна быть пресечена соответствующими действиями правоохранительных органов».

В Партии Роста подозревают в преследователе Давида Кобалию — человека, который был наблюдателем на одном из участков муниципалитета №72 в ночь подсчета голосов. Давид Кобалия в разговоре с «Фонтанкой» причастность к слежке за депутатом категорически отрицал, сообщив, что не знает, о чем идет речь. На вопрос о том, был ли наблюдателем на последних выборах, сперва ответил отрицательно, а затем заявил, что не помнит: «У меня насыщенная жизнь». Прокомментировать тот факт, что в «Инстаграме» 10 сентября была опубликована фотография как две капли воды похожего на него человека в помещении избирательной комиссии, сопровожденная геотегом «72 муниципальный округ» и подписью «Ночной контроль подсчета голосов», Давид Кобалия не смог: «Мне надо освежить память, посмотреть, фотографий-то очень много». Отвечать на вопрос о том, известен ли ему номер машины, которая последние несколько дней ездит за Вячеславом Кулекиным, Давид Кобалия тоже не стал: «Может, вы соседка моя какая-нибудь, нахулиганите что-нибудь». Он заявил, что не знает, где находится муниципалитет №72, ни с кем из депутатов или других представителей власти не знаком, тем более не получал от них предложений подработать. «Я к политике никак не причастен. Я обычный гражданин. Занимаюсь грузоперевозками. Если бы я был с кем-то из власти знаком, я бы не мучился грузоперевозками, а делал бы какую-нибудь более простую работу. Открыт для хороших вакансий, менее трудозатратных, чем моя».

Все подробности этой истории читайте в материале «Фонтанки».



