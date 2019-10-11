Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +10
$ 64.22р
70.73р
15:06 11.10.2019
Расширенный поиск

Происшествия
11.10.2019 14:35
Печать

«Пиши отказ, не подставляй себя и близких». Депутат муниципалитета №72 пожаловался в ФСБ на угрозы и попытку подкупа

Депутат муниципалитета №72 во Фрунзенском районе от Партии Роста Вячеслав Кулекин пожаловался в ФСБ на давление и попытку подкупа. Он попросил возбудить уголовные дела об угрозах по идеологическим мотивам (ч. 2 ст. 191 УК) и даче взятки должностному лицу (ч. 2 ст. 290 УК) в отношении Евгения Кузьмина, своего бывшего конкурента на выборах от ЛДПР. Именно он, по утверждению депутата, 6 октября предложил ему отказаться от мандата в обмен на 300–500 тыс. рублей и должность в исполнительной власти города.

«Фонтанка» подробно писала об этой ситуации: перед звонившим стоит задача «сделать трех человек» из числа депутатов команды Павла Швеца, добившись либо отказа от мандатов, либо перехода в команду «Единой России». Это позволит партии власти блокировать работу совета, срывая кворум заседаний. После того как депутат отказался сложить мандат, он заметил за собой слежку — на протяжении нескольких дней его якобы преследовал один и тот же автомобиль. Кроме того, ему начали поступать смс-сообщения с угрозами: «Пиши отказ, не подставляй себя и близких. Подумай о семье, дурак. Ты себе жизнь портишь. Больше шансов не будет».

В заявлении в ФСБ Вячеслав Кулекин подчеркнул, что «прикрытие такими громкими должностями, как губернатор Санкт-Петербурга и вице-губернатор Санкт-Петербурга, является недопустимым действием, влекущим дискредитацию органов государственной власти Санкт-Петербурга, которая должна быть пресечена соответствующими действиями правоохранительных органов».

В Партии Роста подозревают в преследователе Давида Кобалию — человека, который был наблюдателем на одном из участков муниципалитета №72 в ночь подсчета голосов. Давид Кобалия в разговоре с «Фонтанкой» причастность к слежке за депутатом категорически отрицал, сообщив, что не знает, о чем идет речь. На вопрос о том, был ли наблюдателем на последних выборах, сперва ответил отрицательно, а затем заявил, что не помнит: «У меня насыщенная жизнь». Прокомментировать тот факт, что в «Инстаграме» 10 сентября была опубликована фотография как две капли воды похожего на него человека в помещении избирательной комиссии, сопровожденная геотегом «72 муниципальный округ» и подписью «Ночной контроль подсчета голосов», Давид Кобалия не смог: «Мне надо освежить память, посмотреть, фотографий-то очень много». Отвечать на вопрос о том, известен ли ему номер машины, которая последние несколько дней ездит за Вячеславом Кулекиным, Давид Кобалия тоже не стал: «Может, вы соседка моя какая-нибудь, нахулиганите что-нибудь». Он заявил, что не знает, где находится муниципалитет №72, ни с кем из депутатов или других представителей власти не знаком, тем более не получал от них предложений подработать. «Я к политике никак не причастен. Я обычный гражданин. Занимаюсь грузоперевозками. Если бы я был с кем-то из власти знаком, я бы не мучился грузоперевозками, а делал бы какую-нибудь более простую работу. Открыт для хороших вакансий, менее трудозатратных, чем моя».

Все подробности этой истории читайте в материале «Фонтанки».



© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией РСТИ (Росстройинвест)
      11.10.2019 13:01

      Губернатор Ленинградской области торжественно открыл детский сад от РСТИ

      Сегодня, 11 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления холдинга РСТИ Игорь Креславский торжественно открыли детский сад на 240 мест, который РСТИ (ГК Росстройинвест) построил в ЖК «Золотые купола» в Сертолово.
      «Петербургская Недвижимость»
      11.10.2019 12:13

      «Петербургская Недвижимость» признана лучшей риэлторской компанией

      Компания получила главный приз на национальном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2019. Ее признали лучшей риэлторской организацией на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга и Ленинградкой области.
      shutterstock.com
      10.10.2019 18:00

      «Образцовые кварталы» ещё ближе

      Представители застройщика «Терминал-Ресурс» проведут консультации о строящейся и готовой жилой недвижимости в филиале одного из банков-партнёров.
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      10.10.2019 11:46

      «Строительный трест» объявляет о результатах продаж по итогам третьего квартала 2019 года

      По итогам третьего квартала 2019 года продажи компании «Строительный трест» достигли 10,8 млрд рублей. Таким образом, объем поступивших денежных средств в компанию за 9 месяцев текущего года вырос на 25% по сравнению с показателями 2018 года. Общая доля сделок с использованием ипотеки составила 65%.
      фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"
      10.10.2019 10:48

      На новом участке М-11 проходит Неделя безопасности

      На 7-ом участке автомагистрали М-11 (с 543-го по 646-й км) с 7 по 11 октября проходит Неделя безопасности.
      ГК «КВС»
      10.10.2019 10:16

      Открываем Америку: ГК «КВС» представил проект двора 2 очереди ЖК «Континенты»

      Группа компаний «КВС» представила проект ландшафтного дизайна двора 2-ой очереди ЖК «Континенты», которая недавно вышла в продажу. Согласно концепции благоустройства, двор будет выполнен в тематике Америки.
      ГК «Ленстройтрест»
      09.10.2019 16:38

      ГК «Ленстройтрест» вышла в финал премии CREDO-2019

      ГК «Ленстройтрест» поберется за победу в номинации «Лучшая организация-застройщик на рынке малоэтажного и загородного жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».
      pixabay.com
      09.10.2019 15:23

      25 октября - круглый стол «Место пусто не бывает. Почему рестораны и магазины уходят из центра»

      Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол по теме: «Место пусто не бывает. Почему рестораны и магазины уходят из центра»
      Setl Group
      09.10.2019 12:53

      Setl Group передает квартиры дольщикам «МореОкеан» на 9 месяцев раньше срока

      Дольщики второго корпуса проекта «МореОкеан» на Яхтенной ул., 28 получат ключи от готовых квартир на целых 9 месяцев раньше срока, указанного в договоре. Застройщик Setl Group уже приступил к передаче квартир.
      предоставлено МегаФон
      09.10.2019 12:41

      Абоненты МегаФона получат кэшбэк до 30% для оплаты услуги связи

      МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      09.10.2019 10:06

      Бизнес в «Перспективе»

      В Пушкинском районе на пересечение Петербургского шоссе и улицы Кокколевской сдаются в аренду офисные помещени
      ПАО МКБ
      08.10.2019 14:35

      МКБ получил международную премию за самую инновационную облигационную сделку

      Московский кредитный банк (МКБ) стал лауреатом премии британского журнала «International Finance» в номинации «самая инновационная облигационная сделка».