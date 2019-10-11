Четыре комнаты по цене двух. Что выбирают покупатели в новостройках – престиж или метраж

В Петербурге разница между самым дорогим и самым дешевым жильем в сегменте масс-маркет достигла двух с половиной раз. При этом цена чаще всего определяется локацией.

Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

Пока застройщики окраин «подтягивают» качество проектов, сохраняя при этом самые низкие по городу цены, девелоперы более дорогих проектов стараются придумать новые «фишки», чтобы привлекать покупателей не только местоположением. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», самое дешевое жилье в строящихся домах в октябре 2019-го можно купить в Колпино и в отдаленных уголках Пушкинского района.

В Колпино и Пушкине средний бюджет покупки составляет 2,8 млн рублей. Небольшую студию с отделкой здесь и вовсе можно приобрести за 1,85 млн рублей, а за 6,5 млн рублей — четырехкомнатную квартиру с отделкой площадью 88 кв. м. Срок сдачи намечен на 2021 год, обещана дизайнерская отделка парадной, дом – всего 11 этажей. Однако есть одно очень большое «но»: комплекс возводится даже не в самом городе Колпино, а в 3,5 км от него.

Пляшем от бюджета

По словам Ольги Трошевой, руководителя Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в настоящее время покупатели делают выбор, в основном исходя из трех критериев: стоимость жилья, характеристики квартиры и местоположение. Если людям необходимо, например, чтобы дети посещали престижную школу, они при ограниченном бюджете выбирают меньший метраж, но в обжитом районе с хорошими учебными заведениями. Если окружение не важно, но квартира должна быть просторной, тогда предпочтение отдается жилью в новом доме на окраине.

Так, если рассматривать сегмент масс-маркет, то максимальный бюджет покупки – в традиционно престижной локации «Черной речки» – «Лесной». Он составляет в среднем 6,9 млн рублей. Как упоминалось выше, рядом с Колпино за эти деньги можно приобрести четырехкомнатную квартиру, а здесь – просторную однушку или маленькую двушку.

Стоит отметить, что подобный выбор с точки зрения локации стоит только для тех, кто может потянуть не самый минимальный бюджет. Если же возможности совсем невелики, например даже с учетом ипотеки сумма составит около 3 млн рублей, в Петербурге будущее место жительства можно выбрать только из окраин – Парнас, Колпино, Шушары или отдаленные поселки Пушкинского района.

Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС», согласна с коллегой.

– Что касается покупателя, то у каждого свои потребности в жилье, – уверена она. – Если, к примеру, человек ограничен в финансах, а размер семьи не позволяет жить в небольшой квартире, то люди соглашаются на переезд в локации массовой застройки. К примеру, по цене однокомнатной квартиры в жилом комплексе ГК «КВС» «Крылья» (комфорт+) в Московском районе можно приобрести двухкомнатную квартиру с аналогичным сроком сдачи в кварталах массовой застройки в Шушарах.

Не всем хватает на престиж

– Повсеместно мы отмечаем рост бюджета покупки, в некоторых локациях за 2,5 года прирост составил более 20%, – говорит Ольга Трошева. – Повлияло много факторов, прежде всего – ожидание законодательных изменений, связанных с переходом на проектное финансирование и эскроу-счета. Поскольку покупательская способность населения, увы, не увеличивается, высокий спрос на жилье поддерживает разве что ипотека с достаточно низкими ставками.

По словам эксперта, действительно, в городе наметился такой тренд – развитие бывших промышленных территорий, которые находятся внутри популярных локаций, за счет чего там возможно строительство жилья более высокой ценовой категории – комфорт-плюс. Но именно по причине ограниченного бюджета у покупателей эта тенденция не стала повсеместной. Да, даже при условии немалой стоимости в престижных местах отмечается высокий спрос. Так, в районе той же «Лесной» в первом полугодии 2019 года уже продано немало – порядка 70 тыс. кв. м. Но, увы, далеко не все себе могут позволить купить квартиру в этом месте. Поэтому и отдаленные локации с более низкими ценами по-прежнему популярны. Так, самой востребованной по объему проданного в городских новостройках жилья остается Каменка в Приморском районе – там в первом полугодии купили 208,2 тыс. кв. м.

Скачок вперед

В последние годы, как отмечают практически все участники рынка, конкуренция сделала для покупателей очень полезное дело – подтолкнула застройщиков к улучшению своего продукта. Причем особенно это касается проектов в нижнем ценовом сегменте, где работает много компаний, а сами участки под застройку располагаются в отдаленных или не самых престижных локациях. Закрытые от машин дворы с зонами wi-fi, более современные, интересные и безопасные детские площадки, кладовые и колясочные в домах, оригинальное оформление мест общего пользования… Если не оценивать этажность, количество квартир и локацию, то с точки зрения указанных характеристик некоторые проекты язык не поворачивается назвать эконом-классом.

Что касается нового сегмента комфорт-плюс – а это, собственно, и есть чаще всего объекты редевелопмента в удачных локациях обжитых районов, – то тут пока сложно сказать, насколько сами проекты окажутся выше уровнем, чем обычный масс-маркет. Пока комплексы в сегменте комфорт-плюс еще находятся в стадии строительства, и оценить их воочию не представляется возможным. Но покупателям, конечно, хотелось бы, чтобы высокие цены на жилье были бы не только «платой за район», но и в целом за более высокий комфорт жизни в комплексе.

– Поскольку на рынке отсутствует четкая и общепринятая классификация жилья, то многие застройщики сами создают критерии, на основе которых недвижимость можно отнести к тому или иному классу, – говорит Сергей Степанов, директор по продажам компании «Строительный трест». – Поэтому все чаще можно встретить такие промежуточные варианты, как комфорт-плюс. Кто-то относит объект к этому классу, исходя из локации: например, если комплекс расположен ближе к центральным районам города или строится в окружении более дорогой недвижимости.

Согласна с коллегой и Анжелика Альшаева. «Как правило, новостройки, обозначенные как комфорт-плюс, отличаются более выгодным расположением, чем конкуренты в той же локации: строятся ближе к метро, паркам или набережным, обладают более интересными видовыми характеристиками, – говорит она. – Существенное отличие по цене может быть даже тогда, когда одна из новостроек возводится в 5 минутах ходьбы от станции метро, а другая – в 15 минутах. При этом покупатель готов платить больше за эту разницу».

Отличия есть

Тем не менее, уверена Анжелика Альшаева, отличия есть и в самих проектах. По ее словам, здесь покупателям могут предлагать такие «фишки» бизнес-класса, как высокие потолки на последних этажах, увеличенные окна или панорамное остекление, улучшенную отделку холлов и авторское благоустройство территории, закрытые дворы.

Так, жилой комплекс ГК «КВС» «Жили-Были» строится прямо напротив Шуваловского парка, что гарантирует выигрышные виды из окон большинства квартир. В самом комплексе будет закрытый двор с ландшафтным дизайном, большим количеством зелени, искусственным «сухим» ручьем и декоративными мостиками, арт-объектами, площадками для детей, зоной для баскетбола и workout. «Еще один плюс для жителей – огромный фитнес-центр с бассейном, который займет около 3000 кв. м на первых этажах. Такая инфраструктура в большинстве случаев – привилегия класса "бизнес"», – отмечает Анжелика Альшаева.

В комплексе класса комфорт-плюс «Art Line в Приморском» от Setl Group появятся веревочный парк и игровая площадка для детей, большая зона workout, поле для игры в футбол и волейбол, а также арт-зона с черешнями, инсталляциями и дизайнерскими малыми архитектурными формами.

Сергей Степанов приводит в пример ЖК «Новое Купчино», где лифт спускается с жилого этажа в паркинг. «Раньше концепция «двор без машин», а также индивидуальное благоустройство были свойственны исключительно бизнес-классу, – добавляет он. – Сегодня опции эти благополучно перекочевали в новостройки более массового сегмента и, например, применяются в наших проектах класса "комфорт"».

Ольга Трошева резюмирует: дальнейшее развитие класса "комфорт-плюс" и, соответственно, рост конкуренции в этом сегменте недвижимости будут способствовать тому, что все больше характеристик класса "бизнес" будут брать на вооружение застройщики в этом сегменте. А это для покупателей – большой плюс.



Маргарита Яременко,

специально для «Фонтанки.ру»