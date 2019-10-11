Туристический налог в Барселоне хотят повысить двое

Туристический налог в столице Каталонии планируют повысить до четырёх евро в день.

Как 11 октября пишет Interfax со ссылкой на испаноязычную прессу, размер выросшего налога власти планируют менять в зависимости от сезона, района города и места проживания человека. Максимальный размер платы составит четыре евро.

Платить за пребывание в Барселоне туристы вынуждены с 2012 года. Средняя сумма нынешнего налога составляет два евро и зависит от уровня отеля. Минимальный взнос – 0,72 евро, максимальный – 2,48 евро. Вероятными новшествами недовольны представители местной туристической индустрии: по их мнению, всё это угрожают рынку, а для введения ещё одного сбора власти выбрали неудачное время.

По данным Национального института статистики (INE) Испании, в январе–августе 2019 года турпоток из России возрос на 9% и достиг отметки 935 тысяч поездок. Общее число зарубежных туристов в Испании – больше 58,2 миллионов путешественников. Самым популярным регионом для отдыха в стране стала Каталония, регион посетили 13,6 миллиона приезжих.



