Умер человек, первым вышедший в открытый космос. На 86-м году жизни скончался Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов скончался в Москве. Ему было 85 лет. Об этом 11 октября сообщает ТАСС.

Алексей Леонов Фото: Борис Регистер/Коммерсантъ

По данным издания, космонавта похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах. Напомним, Леонов был первым человеком, вышедшим в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года. За этот поступок Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза. Особо отмечалось исключительное мужество, проявленное в нештатной ситуации — раздувшийся скафандр мешал космонавту вернуться на корабль.

Второй полет в космос Алексей Леонов совершил в июле 1975-го, он принимал участие в стыковке советского «Союза» с американским «Аполлоном». С 1970 по 1991 годы Леонов занимал должность заместителя главы Центра подготовки космонавтов.



