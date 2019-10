В Манчестере неизвестный с ножом напал на посетителей ТЦ. Четыре человека пострадали

Торговый центр Аrndale в Великобритании был эвакуирован после того, как мужчина напал с ножом на посетителей.

«Чрезвычайные службы сообщили, что четыре человека получили ранения в ходе нападения. О смертельных исходах не сообщается», – рассказало 11 октября британское издание Mirror.

Торговый центр был эвакуирован, однако, по некоторым данным, внутри могут оставаться посетители. На месте ЧП находится полиция.

Полицейские уже задержали мужчину около ТЦ. Его мотивы пока не ясны.

All going off in #Manchester in the Arndale ??? pic.twitter.com/3LXB9u821q