Полицейский, признанный юристом года, получил 18 лет за взятку и 14 ударов ножом по сотрудникам ФСБ

Бывший следователь архангельского управления МВД Игорь Дерец получил 18 лет колонии строгого режима за взятку и нападение с ножом на сотрудников ФСБ, которые пришли его задерживать. О решении областного суда 11 октября сообщили в прокуратуре региона. Помимо срока Дерец получил запрет работать на госслужбе в течение трёх лет и лишился звания «майор юстиции».

Согласно материалам дела, в 2018 году осужденный расследовал дело о незаконной банковской деятельности. От подозреваемого он потребовал 3,5 млн рублей за прекращение уголовного преследования. Тот согласился и успел передать следователю 750 и 500 тысяч рублей.

Следующий транш Дерец уже не получил, так как сам стал подозреваемым. Когда за ним пришли двое сотрудников областного управления ФСБ, он 11 раз ударил ножом одного оперативника в ногу, лицо и корпус, а другого — около трех раз в грудь, живот и бедро. «Большинство ударов ножом цели не достигли вследствие их блокирования потерпевшими, а пришедшие им на помощь коллеги обезоружили осужденного», — пишет прокуратура.

Интересная деталь: в 2015 году следователю вручили областную премию «Юрист года» в номинации «Правоохранительная деятельность».



