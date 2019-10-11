СМИ: Выславший российских дипломатов из США Салливан станет послом в России

Американский президент определился с тем, кто возглавит дипмиссию США в Москве после того, как предыдущий посол уволился по собственному желанию.

«Трамп назначит заместителя [государственного секретаря Майка] Помпео Джона Салливана российским послом. Москва согласилась аккредитовать Салливана на эту должность», – сообщает 11 октября The Wall Street Journal.

Американский президент назвал работавшего на российском направлении 59-летнего республиканца «хорошим кандидатом» на должность главы дипмиссии США в России. Экс-посол Джон Хантсман по семейным обстоятельствам решил покинуть свою должность. В начале октября полномочия Хантсмана истекли.

Политик и юрист Джон Джозеф Салливан ранее работал заместителем и исполняющим обязанности государственного секретаря США, пока эту должность не занял Майк Помпео. При новом начальнике республиканец вел российское направление. В частности, считается, что именно он приложил усилия к высылке российских дипломатов после дела Скрипаля.





До этого он много лет числился председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака. Ранее занимал различные должности в министерстве торговли. Во времена Джорджа Буша Салливан работал в его избирательном штабе в 1992 году.

Глава американской дипмиссии в Москве происходит из дипломатической семьи. Так, он является племянником последнего посла Америки в Иране Уильяма Салливана.