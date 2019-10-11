Каршеринг врезался в троллейбус на Кронштадтской площади. Невский не поделили легковушка и автобус

У общественного транспорта – день невезения. Утром в центре Петербурга в ДТП попал автобус, а днем в Кировском районе каршеринг догнал троллейбус.

На Кронштадтской площади легковой автомобиль каршерингового сервиса «Делимобиль» въехал сзади в 32-й троллейбус, затруднив движение. «Пробка собирается со всех сторон», – сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», авария произошла в 12:16. Легковушка начала поворачивать из среднего ряда и въехала в троллейбус. Повреждения в ДТП несильные, пострадавших нет. ГИБДД уже оформила аварию. По данным «Яндекс.Пробок», затора на площади сейчас не наблюдается.





Утром же на Невском проспекте не смогли разъехаться автобус 22-го маршрута и Volkswagen Polo, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» нам рассказали, что автобус следовал по полосе прямо, а легковой автомобиль перед ним перестраивался. В итоге ДТП оформлять не стали – разошлись без претензий. «Воздушный поцелуй», без повреждений», – пояснили в пресс-службе.