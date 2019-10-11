Губернатор Ленинградской области торжественно открыл детский сад от РСТИ

фото предоставлено компанией РСТИ (Росстройинвест)

Сегодня, 11 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления холдинга РСТИ Игорь Креславский торжественно открыли детский сад на 240 мест, который РСТИ (ГК Росстройинвест) построил в ЖК «Золотые купола» в Сертолово.

На мероприятии также присутствовали Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

«Мы приложили максимум усилий, чтобы обеспечить жителей наших домов всем необходимым, – комментирует Игорь Креславский. – Здесь уже давно работает кабинет врача общей практики, строится отдельный торговый центр под продуктовый супермаркет. Новый детский сад большой, рассчитан на 240 мест, а значит, порадует не только жителей «Золотых куполов», но и соседних кварталов».

фото предоставлено компанией РСТИ (Росстройинвест)

Детский садик разместился в трехэтажном здании площадью около 6 тыс.кв.м с бассейном. Прилегающая территория огорожена, благоустроена и оборудована площадками для игр и прогулок. РСТИ выполнила проектирование, строительство и чистовую отделку всех помещений, а также полностью укомплектовала сад всем необходимым: технологическим оборудованием в бассейне, кухонных зонах, медицинских кабинетах, санузлах. Помимо этого, застройщик закупил необходимую мебель: столы, стулья, кроватки, шкафы и т.п.

Новый детский сад построен в рамках малоэтажного жилого комплекса «Золотые купола», расположенного в Сертолово. Здесь возведено 17 четырехэтажных корпусов, рассчитанных на 1870 квартир жилой площадью 89 тыс. кв.м.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК "Золотые купола" – застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/