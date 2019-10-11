Роскачество не нашло в магазинах правильных пивных напитков

Роскачество зафиксировало нарушения во всей проверенной пивной слабоалкогольной продукции: из пивных напитков семи торговых марок ни один не соответствует ГОСТу и не обладает вкусом «сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом».

Результаты исследования национальная система мониторинга обнародовала 11 октября. В части продукции содержался консервант – бензойная кислота, а также подсластители. В некоторых напитках специалисты зафиксировали неправильные параметры пенообразования. Оказалось, вся продукция не соответствует требованиям к содержанию пивного сусла или пива, которого там должно быть не меньше 40%.

Исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов сообщил, что такие псевдопивные напитки, чаще всего с вкусовыми добавками «лимон» или, например «виски-кола», – слабоалкогольная продукция, произведенная с использованием этилового спирта, а не по правильной методике и на пивной основе. Он призвал усилить государственный контроль над производителями. После проверки некачественную продукцию сняли с продажи.

Ранее за разработку единого стандарта для производителей крафтового пива выступил глава Росстандарта в Петербурге.



