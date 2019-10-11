Навальный заявил, что может стать бомжом. За переработки на митингах силовики хотят забрать его квартиру

Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией заявил, что его единственное жилье в столице могут отнять.

«Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру», – написал 11 октября в своем Instagram Алексей Навальный, выложив, по его словам, «фото в стиле «бомж».

Основатель ФБК рассказал, что прокуратура Москвы обратилась в суд с заявлением о том, что именно оппозиционер был среди организаторов акций протеста в июле и августе 2019 года против недопуска кандидатов на выборах в Мосгордуму. Росгвардия, по словам Навального, хочет получить от него «больше 4 миллионов рублей» за свехурочную работу сотрудников ведомства на митингах.

«Прокурор полностью согласен. Он разделяет негодование руководства Росгвардии и печется о возврате выплаченных сверхурочных», – сообщает Навальный, заметив, что для гарантии возврата средств у него требуют арестовать «единственный существенный объект имущества».





По словам Навального, его дом в Марьино – это «просто панельный дом, и никаких исполнений желаний», а квартира в нем занимает невеликую площадь 78,5 кв. м.

Напомним, что ранее иски против оппозиционера и его соратников подали дорожники, метро, ресторан и полиция. Кроме того, 9 октября ФБК Навального включили в список иностранных агентов на основании двух пожертвований.

В конце июля в Москве прошел первый несанкционированный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Акция протеста закончилась масштабными задержаниями. Через несколько дней Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках». Несмотря на это, акции протеста продолжились.