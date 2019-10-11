На выходных петербуржцы позавидуют москвичам – прогноз погоды не внушает оптимизма

Погода едва ли удивит петербуржцев в ближайшие выходные. Если в Москве синоптики пророчат резкое потепление до +15, то в городе на Неве будет стабильно прохладно и мокро.

По данным Северо-Западного гидрометцентра, в ночь на субботу, 12 октября, температура воздуха будет держаться на отметке +7. Днём потеплеет до +10. Умеренный юго-западный ветер сделал бы этот день идеальным для прогулок, если бы не кратковременные дожди и свинцовое небо. В воскресенье история повторится. Разница будет в том, что ветер сменится на северо-западный, а из-за туч, возможно, покажется солнце.

Ранее синоптик «Фобоса» Михаил Леус рассказал, где в России сейчас теплее всего.



