Кабанчик из Коломяг не чета лосю на КАД. Но спасло их одно – то, что водители не гнали

Кадр из видео в vk.com/spb_today

На дорогах Петербурга активизировалась четырёхногая живность.

На Поклонногорской улице, рядом с Афонской, гуляет кабанчик, сообщают очевидцы 11 октября в телеграм-канале «Мегаполис». В этом районе петербуржцы живут в частных домах, поэтому напрашивается предположение, что к приключениям устремился чей-то питомец.





Движение в Коломягах спокойное, и встреча с кабанчиком, по крайней мере, жизням автомобилистов вряд ли угрожает. Другое дело – лось, заснятый на днях на КАД. Несмотря на маленькую дистанцию всё обошлось: водители не гнали, и оттормозиться удалось вовремя.

Осенью у лосей начинается гон, он длится до конца октября. Самцы в поисках самок теряют голову и чаще выходят на дороги. Обычно ДТП с ними случаются вечером, ночью и утром.