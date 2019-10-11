Водитель «Кашкая» разбился о «ГАЗель» в Пушкине. Еще двоих увезли в больницу

Тяжелая авария произошла утром 11 октября в Пушкинском районе Петербурга. В столкновении микроавтобуса и кроссовера погиб один из водителей.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:20 у дома 2 по Школьной улице в Пушкине столкнулись Nissan Qashqai и «ГАЗель». Судя по фото, кроссовер въехал в микроавтобус сбоку.

В результате 60-летний мужчина, управлявший «Ниссаном», получил смертельные травмы. Водителя и пассажира «ГАЗели» госпитализировали с травмами средней степени тяжести.



