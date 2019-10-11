Клиентам «Почты России» прописали терпеть. Петербургские отделения второй день оправляются после сбоя

Обновлённое программное обеспечение упростит работу почты и позволит обслуживать клиентов быстрее. Переход идёт «болезненно»: отправить посылку петербуржцам не удаётся второй день.

О том, что петербургское предприятие накануне поторопилось рапортовать о восстановлении работы, «Фонтанке» 11 октября сообщили читатели. По их словам, в пятницу почтовые услуги не стали доступнее, а двери отделений если и открываются, то принимать посетителей там не готовы.

«Они даже не знают, когда смогут все исправить!» – негодуют напрасно прогулявшиеся до почты.

В четверг работу отделений парализовал переход на новое программное обеспечение. На сбой пожаловались примерно в шесть часов вечера, через два часа в пресс-службе городского филиала "Почты России" отчитались, что работоспособность на 80% восстановлена. Оценить усилия программистов едва ли успели: до закрытия оставалось минут десять.





По уточнённой информации, донастройка ПО ещё в процессе, технические неполадки продолжают устранять. Из доступных опций: выдача пенсий, простой корреспонденции и мелких пакетов. Сделать это сейчас, как заверяют на почте, можно во всех отделениях города и области. Точные сроки завершения работ не раскрываются.

«В настоящее время IT-специалисты работают над восстановлением в ряде отделений полного спектра оказываемых услуг в оперативном порядке, – сообщили в пресс-службе. – Руководство УФСП приносит клиентам свои извинения за доставленные неудобства».