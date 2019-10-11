«Я бы показал, как выглядит кол». Известные отцы ответили на сложные вопросы к страшным детским сказкам

Воспитательница в Таганроге лишилась работы, ответив на вопрос ребенка о «Коньке-Горбунке». Но детям рекомендуют сказки и пострашнее. «Фонтанка» попросила Иосифа Пригожина, Сергея Семака и Виталия Милонова ответить на детские вопросы о смерти и насилии.

кадр из сказки "Морозко"/А.Роу, 1964 г.

В Ростовской области воспитательница детского сада прочитала детям сказку «Конек-Горбунок», и они спросили, что значит «посадить на кол». Воспитательница объяснила — и ее уволили с формулировкой «за психическое насилие» над детьми. Женщина сказала, что «кол проходил через тело человека и потом человек умирал». Родители возмутились и заявили, что эти слова спровоцировали у детей тревожность и «навязчивый страх смерти».

Сказка Ершова «Конек-Горбунок» входит в список литературы, рекомендованной для чтения в подготовительной группе детского сада. «Фонтанка» изучила, что еще современная педагогика советует для детей 6–7 лет. Список содержится, в частности, в пособии «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой и М. А. Васильевой. Казалось бы, там перечислены знакомые каждому с младенчества истории, но если всмотреться в смысл — что ни текст, то минное поле.

Например, русская народная сказка «Белая уточка» из сборника Афанасьева. По сюжету, князь уехал по делам, а молодую жену оставил дома одну. Разумеется, тут же появилась ведьма, которая княгиню превратила в уточку, а сама нарядилась в ее платье. Князь не заметил подмены, стал жить с ведьмой, а уточка тем временем родила троих детей — сыновей князя. Ведьма про это узнала, малышей зарезала, а тела бросила на княжьем дворе. Появилась уточка и стала человечьим голосом причитать над трупами. Князь отреагировал на происходящее так: «Жена, слышишь небывалое? Утка приговаривает». Под окнами — мертвые дети, но в этом нет ничего удивительного, листайте дальше. В конце, конечно, справедливость восстановили, ведьму привязали к лошадиному хвосту и «размыкали по полю». А могли бы и на кол посадить, но не стали.

Еще одна рекомендованная детям история — рассказ Дмитрия Мамина-Сибиряка «Медведко». Трогательный медвежонок, по случаю подобранный барином практически на улице, крушит все в доме, давит цыплят и в целом оказывается сомнительным приобретением. Автор пытается сбыть звереныша с рук, да никто не берет. «На наше счастье, нашелся какой-то охотник, который взял его с удовольствием, — поспешно закругляется Мамин-Сибиряк. — О дальнейшей судьбе Медведка знаю только то, что он околел месяца через два». Все, конец. Что делать воспитателю, если дети спросят: а почему медвежонка согласился взять только охотник, зачем он ему?





Вообще детская литература демонстрирует весьма разнообразное отношение к смерти. Вот рассказ Юрия Коваля с тревожным названием «Выстрел». Маленький Витька пальнул из ружья и убил птицу. «Ястреб лежал в крапиве. Крылья его были изломаны и раскинуты в стороны. В пепельных перьях были видны дырки от дробин». Дальше выясняется, что мальчик все сделал правильно: ястреб несвоевременно заинтересовался клетками с кроликами. «С поля прибежали ребята. Они завопили от восторга, что такой маленький Витя убил ястреба. — Он будет космонавтом! — кричали братья Моховы и хлопали Витю по спине».

Некоторые сказки вызывают вопросы с первых же строчек. Милейший Ганс Христиан Андерсен начинает «Дюймовочку» сомнительной фразой: «Жила-была женщина; очень ей хотелось иметь ребёнка, да где его взять?» Мама, а где ты взяла ребенка? А в Youtube об этом по-другому рассказывают!

В сказке Шарля Перро «Мальчик-с-пальчик» в переводе Дехтерева жена людоеда очень жалела главного героя и шестерых его братьев, которых родители завели в лес и бросили там. И при этом была осведомлена, что ее муж натурально ест маленьких мальчиков, а ее дочери уродились людоедками «с крошечными глазками, крючковатыми носами и огромным ртом, из которого выставлялись гигантские острые зубы».

Но круче всех в списке оказалась сказка Феликса Зальтена «Бемби», больше известная по мультфильму Диснея. В книжке душераздирающей сцены убийства мамы на глазах у крошки-олененка нет, там просто животные бегут по лесу от охотников, и «Бемби никогда больше не видал своей матери». Но тема смерти — сквозная. Мама Бемби, к слову, могла бы давать мастер-классы, как грамотно съехать с трудного детского вопроса. Олененок видит, как хорек кого-то загрыз в траве. Мама как ни в чем не бывало двигает дальше, но сын уточняет: «Зачем он убил мышь?» — «Зачем?.. — мать колебалась. — Пойдем скорей! – проговорила она, будто ей что-то внезапно пришло на ум». Затем наступает зима, у зверей все становится еще сложнее. Сначала ворона заклевала зайчонка насмерть. «В другой раз куница разорвала белочке горло. Белочка вырвалась из ее цепких когтей, взобралась на дерево и, как одержимая, стала кататься по ветвям. Иногда она вдруг садилась, в отчаянии подымала передние лапки, обхватывала бедную свою голову, и красная кровь струилась по белой грудке. Внезапно она сжалась, хрустнули сучья, и белочка упала в снег».

«Фонтанка» решила не полагаться на собственные этические представления и решила спросить троих отцов, как бы они объяснили своему ребенку, что значит «посадить на кол», что случилось с белочкой и как так вышло, что добрая женщина замужем за людоедом и ее дети похожи на чудовищ.

Что значит «посадить на кол»?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак решил отталкиваться от контекста сказки: «Это значит, что надо Царь-девицу любыми средствами привезти, чтобы не сбежала. И выбора у Ивана нет».





Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин уверен, что с детьми сюсюкать нельзя, а надо разговаривать, как со взрослыми, тогда они вырастут адекватными и адаптированными. «Я показал бы, как выглядит кол и что это такое, — сказал Иосиф Пригожин. — Кол — это острый предмет, от которого может быть очень больно».

Депутат Госдумы Виталий Милонов не стал усложнять, а сказал как есть: «Это значит сильно наказать. Хотя... это же казнь была — так что просто, убить».

Что случилось с белочкой?

Отрывок из «Бемби» про пострадавшую от куницы белочку опрошенных отцов шокировал.

«Удивительно, что такое дают детям, — сказал после недолгого молчания Иосиф Пригожин. — Я думаю, что это была агония. Это реакция самой плоти, организм еще живой, клетки еще остались, но перед тем, как животное уйдет в иной мир, оно еще дышит».

«Белочка умерла от потери крови, — сказал Сергей Семак. — Вырвали ей горло... Кадык вырвали. Я даже не знаю, как это объяснить… вы придираетесь, наверное, к сказкам».

«Она так себя вела, потому что ее ранили, и она умерла, — расставил точки над «i» Виталий Милонов. — Это нормально. Нельзя быть ханжой. Звери друг друга едят, это законы природы».

Почему добрая женщина замужем за людоедом, а ее дочки выглядят как чудовища?

«Дочки в отца пошли. Она же добрая, а отец был злой, — объяснил Сергей Семак. — А он до свадьбы, наверное, не был людоедом. А потом женился и превратился в злодея».

«Во-первых, это сказка. Людоедов в жизни нет, — нашелся Виталий Милонов. — А женщина, видимо, не знала, что он людоед, когда выходила за него замуж. Каннибализм является девиацией. Но в данном случае ничего страшного нет, потому что людоедов не существует. В жизни надо бояться другого: нельзя пить кока-колу и ходить в «Макдоналдс».

Серьезнее всех подошел к этому вопросу Иосиф Пригожин. Он решил посоветоваться с супругой, певицей Валерией, которая в момент звонка «Фонтанки» находилась рядом. «Эта сказка отражает неустроенность крестьянской жизни в темные времена Европы, в 14-м веке, — сказал Пригожин. — Раньше женщины были в подчинении, феминизмом не пахло. Вероятно, он сначала делал вид, что он хороший и добрый, а потом оказался людоедом. И она стала заложницей, как это часто бывает в жизни. У Валерии тоже был муж-людоед».

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»