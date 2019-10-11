СМИ: ДНР и украинские силовики в очередной раз не смогли отвести силы на Донбассе. Больше пробовать пока не собираются

Достигнутые соглашения об отводе войск в районе Петровского не были реализованы, а дальнейшие попытки стороны предпринимать не будут. Кремль винит в провале Украину.

«Сегодня я могу сказать, что это конечный день, третий день, который был отведен на практические мероприятия по отведению. Они не свершились, что и является срывом плана-графика», – цитирует 11 октября заявление самопровозглашенной Донецкой народной республики РИА Новости.

В ДНР заявили, что дальнейших попыток отвести силы предпринимать не будут до переговоров в Минске.

Отвод войск в районе Петровского предполагалось начать 9 октября, а 11 октября должно было стать последним днем, когда стороны могут пойти навстречу друг другу. По данным СМИ, со стороны ДНР неоднократно запускалась ракета, которая, согласно договоренности, обозначала готовность начать отвод войск, но Украина не ответила.





В РФ посчитали, что именно Киев виновен в несостоявшемся процессе. «Украинская сторона <...> под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения», – заявил помощник российского президента Юрий Ушакова в комментарии ТАСС.

Напомним, что решение об отводе сил было принято в рамках контактной группы по урегулированию кризиса еще в 2016 году. На переговорах в Минске в начале октября стороны согласились возобновить процесс в районе Петровского и Золотого.