Волосовский район добавил легкому дню пострадавших. Пенсионер с истекшими правами улетел в кювет

Четверг, 10 октября, в Петербурге и Ленинградской области стал одним из наименее аварийных дней текущей недели по тяжести последствий. Всего за сутки в двух регионах произошло 478 ДТП, пострадали в них 19 человек, и никто не погиб.

На дорогах Петербурга было зафиксировано 403 аварии, в семи из которых пострадали люди, сообщает 11 октября Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Травмы получили 9 человек, все взрослые. Из серьезных ДТП – столкновение грузовика и внедорожника на КАД, в котором, по данным дорожного управления, пострадали двое.

В Ленобласти за минувший день произошло 75 ДТП. Пострадавшие тоже были в семи случаях. Травмы получили 9 взрослых и один ребенок.





Авария произошла в половине восьмого часа вечера на 60-м километре трассы «Нарва» в Волосовском районе области. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 35-летний мужчина на автомобиле Hyundai Santa Fe, выезжая со второстепенной дороги со стороны Ропши на «Нарву», столкнулся с КАМАЗом под управлением 46-летнего водителя. Тот двигался по главной со стороны Петербурга.

Затем «Хёндэ» столкнулся с микроавтобусом FIAT Ducato под управлением 42-летнего мужчины. Он тоже ехал по трассе, но со стороны Кингисеппа.

В результате аварии в «Хёндэ» пострадали водитель и маленький пассажир. Водителя с травмами различной степени тяжести доставили в Гатчинскую ЦРБ. Четырехлетнюю девочку в удовлетворительном состоянии увезли в Петербург. В ГИБДД отметили, что в машине ее перевозили в детском автокресле на заднем сиденье и пристегнутой ремнем безопасности. Также травмы получил водитель «Фиата».

А несколькими часами ранее, тоже в Волосовском районе, в ДТП попал пенсионер. По данным ГИБДД, около 15:40 на 32-м километре дороги Волосово – Гомонтово – Копорье 79-летний мужчина на автомобиле ВАЗ съехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате пенсионера госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

«Дорожный инспектор» добавляет, что срок действия водительских прав у автомобилиста истек в 2018 году. «Дедушка не справился с управлением и вылетел в кювет. Причина непонятна. Возможно, возраст», – отмечают в группе.