Узнал имя из ориентировок. Следственный комитет показал допрос подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

Подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове рассказал, что узнал ее имя впервые из ориентировок, развешанных по всему городу. Следственный комитет 11 октября опубликовал видео допроса мужчины.

Мужчина выглядит немного заторможенным, на вопросы он отвечает с задержкой. Сначала рассказывает о том, что ранее нигде не видел девочку, а ее имя узнал из ориентировок. Затем признает вину в убийстве и, как будто закатывая глаза, говорит, что раскаивается в содеянном.

Отметим, ранее в СК сообщили, что убийство мужчина совершил якобы из-за гаража, который он самовольно занял. По его словам, он испугался, что помещение могло принадлежать семье девочки, и решил ее убить.



