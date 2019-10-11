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Узнал имя из ориентировок. Следственный комитет показал допрос подозреваемого в убийстве девочки в Саратове
Подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове рассказал, что узнал ее имя впервые из ориентировок, развешанных по всему городу. Следственный комитет 11 октября опубликовал видео допроса мужчины.
Мужчина выглядит немного заторможенным, на вопросы он отвечает с задержкой. Сначала рассказывает о том, что ранее нигде не видел девочку, а ее имя узнал из ориентировок. Затем признает вину в убийстве и, как будто закатывая глаза, говорит, что раскаивается в содеянном.
Отметим, ранее в СК сообщили, что убийство мужчина совершил якобы из-за гаража, который он самовольно занял. По его словам, он испугался, что помещение могло принадлежать семье девочки, и решил ее убить.
Справка:
Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября: она, как обычно, ушла на уроки, но до школы так и не дошла. В поисках помимо чрезвычайных служб приняли участие несколько тысяч жителей Саратова. Специальную рассылку горожанам сделало МЧС. Когда ночью с 10 на 11 октября стало известно, что тело девочки нашли в гаражах, рядом с ее домом, к месту начали стягиваться люди. Полицейским, которые привезли подозреваемого на место для следственных мероприятий, даже не удалось вывести его из машины: жители требовали выдать мужчину им для суда Линча. После того, как машина уехала, саратовцы пошли к отделу полиции, оттуда их уже разгоняли спецсредствами.
СК РФ оперативно для того, чтобы ни у кого не возникло сомнения в том, что «тот совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответил за содеянное по всей строгости закона», направил в Саратов лучших следователей.