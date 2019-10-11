«Искусственный интеллект» от Путина появится к 2030 году. Кабмин будет отчитываться об успехах перед президентом в ближайшие 11 лет

Президент РФ Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Документ опубликован 11 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Стратегия подписана главой государства «в целях обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в РФ, проведения научных исследований в области искусственного интеллекта, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров в этой области».

До 15 декабря правительство должно внести изменения в нацпрограмму «Цифровая экономика РФ», разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект». При планировании бюджета власти будут обязаны учитывать новую национальную стратегию. Отчитываться перед президентом кабмин обязан ежегодно «до 2030 года».

Документ вводит российское определение искусственного интеллекта как «комплекса технологических решений, позволяющего имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека».





Авторы концепции при этом признают, что причина низкого уровня доверия к ИИ – отсутствие понимания, как достигаются результаты.

«Алгоритмы работы нейронных сетей крайне сложны для интерпретации, и, следовательно, результаты их работы могут быть подвергнуты сомнению и отменены человеком», – сказано в легализованном Путиным документе. Поэтому авторы концепции отмечают необходимость создания механизмов и правил корректного набора данных для ИИ.

Мировые инвестиции в соответствующие технологии с 2014-го по 2017 год выросли в три раза и составили около $ 40 млрд. При этом бурный рост рынка будет продолжаться. В ближайшие 5 лет он может вырасти в 7 раз, сказано в документе.

«В 2018 году мировой рынок технологических решений, разработанных на основе ИИ, составил $ 21,5 млрд и к 2024 году достигнет почти $ 140 млрд», – утверждают авторы концепции без ссылок на источник впечатляющего прогноза.

В концепции утверждается, что Россия входит в десятку стран – лидеров по количеству научных публикаций по физике, математике и химии. В стране остаётся высокий уровень базового физико-математического образования, сильная школа по программированию на фоне постоянно растущего сообщества специалистов по обработке данных с использованием ИИ. На этом основании авторы концепции делают вывод, что «РФ обладает существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта».

В концепции прямо написано, что без развития ИИ Россию ждёт неминуемое «технологическое отставание».



