ФСБ напомнила Плугину, кто кого контрразведует. Уволен московский подполковник, вставший на место опального генерала Абакумова

Из петербургского ГУ МВД уволили подполковника полиции Коносова. Он пришел за новым руководителем главка, и это первая потеря среди москвичей. Официальная причина – расторжение контракта по согласию. «Фонтанка» узнала, что говорят на самом деле.

Фото: МВД РФ

По информации «Фонтанки», 9 октября по полицейскому главку издан очередной, но абсолютно противоположный реалиям ГУ МВД приказ. Из органов уволен подполковник полиции Георгий Коносов, занимавший до этой даты пост начальника контрольно- ревизионного управления ГУ МВД. 11 октября наше издание публикует формулировку приказа.





Также Коносов исполнял обязанности заместителя по тылу главка. Место же это стало вакантным после того, как генерал-майор внутренней службы Иван Абакумов, занимавший этот пост, был выведен в июле этого года за штат. Конечно же, в этом контексте трудно не вставить эпопею с привлечением того же Абакумова к уголовной ответственности из-за его больничного листа. Безусловно, формальная логика в рапорте Коносова отсутствует. Не стоило приходить в Петербург с должности начальника административного округа МВД по Москве, чтобы через три месяца уйти в отставку.

По данным нашего издания, натолкнул подполковника Коносова на это решение отдел «М» (курирует силовой блок) регионального Управления ФСБ. По предварительной информации, сотрудники этой службы предоставили руководству главка оперативную информацию о том, что у Коносова есть двойное гражданство. Причем грузинское.

Заметим, что официально раскопать двойное гражданство практически нереально. Ни Грузия, ни Казахстан, ни, например, Армения не отвечают на официальные запросы Минюста РФ по этому поводу. На практике подобная информация, как правило, достается частным путем. Часто буквально на уровне товарищеских личных связей сотрудников силовых ведомств двух стран.

Бывает, что второй паспорт появляется из-за поездок за рубеж. Так, не редкость, когда россиянин пересекает границу по родному документу, а пограничнику другой страны демонстрирует уже местный.

Кстати, в Петербурге было уже одно дело, когда оперативника экономической полиции Василеостровского района привлекли к уголовной ответственности за двойное гражданство США. Он тоже был подполковником, но с фамилией Кулаков.

Что касается комментариев ньюсмейкера Коносова, то своим коллегам он говорит, мол, это просто самоотвод. По его версии, он не предполагал такого объема работы на берегах Невы.