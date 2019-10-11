Миллионы рублей потрачены за лето на уничтожение неправильных дорог под Петербургом

Активную борьбу с незаконными дорогами продолжает ГКУ «Ленавтодор». За лето и осень в Ленинградской области ликвидировано более 200 нелегальных съездов от региональных трасс к коттеджным посёлкам, садоводствам, свалкам и карьерам, сообщили 11 октября «Фонтанке» в пресс-службе областного дорожного комитета.

О некоторых операциях мы уже рассказывали. Чаще всего «воевать» с самодельными съездами приходится в соседних с Петербургом Всеволожском, Ломоносовском и Тосненском районах, а также в Выборгском, отмечают в комитете. Тяжёлая техника госпредприятий не только перекапывает сам съезд, но и устанавливает на этом месте усиленное металлическое ограждение.

Ликвидация одного грунтового съезда обходится в среднем в 100 тысяч рублей, так что весь объём работ за сезон можно оценить в десяток-другой миллионов рублей.

Незаконные съезды представляют серьезную угрозу для автомобилистов, не устают повторять дорожники. Они, как правило, лишены разгонных полос, и при выезде на дорогу машина сразу попадает на полосу встречного движения. На строительство примыкания к региональной трассе необходимо получать технические условия у «Ленавтодора». А примыкания, построенные без соответствующих разрешений, приводятся в соответствие с требованиями правил безопасности дорожного движения силовым путём.



