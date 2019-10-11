«Яндекс.Такси» в возмущении. 8000 рублей за 5 км по Ленинскому не оставили сервис равнодушным

Ударившая по кошельку и здоровью пассажира поездка на автомобиле «Яндекс.Такси» в Петербурге нашла отклик у агрегатора. В сервисе не смогли сохранить хладнокровие и, кроме эмоций, предлагают содействие.

«Мы возмущены этим происшествием и готовы предоставить полиции всю имеющуюся у нас информацию о поездке, которая может быть полезна при расследовании», – 11 октября сообщили в «Яндекс.Такси» в ответ на вопрос «Фонтанки».

Негодование у агрегатора вызвало путешествие петербуржца, который накануне ночью на такси добирался от улицы Партизана Германа до Ленинского проспекта. Поездка в 5 км обошлась ему в 170 рублей по приложению, ещё 30 он накинул за ожидание, но удовлетворить водителя не смог. Тот приставил к лицу нож и выпотрошил кошелёк клиента, «заработав» без малого 8 тысяч рублей.

Водителя отыскали в тот же день. Имя подсказало сообщение, знакомившее пассажира с машиной и извозчиком, но оказалось, что Рашад передал «Хёнде» с узнаваемой наклейкой знакомым. Уголовное дело о грабеже получил 21-летний гражданин Азербайджана. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, он задержан на двое суток.



