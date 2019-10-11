Россия готовит группировку роботов для освоения Луны. Начальные исследования обойдутся почти в 400 млн рублей

Роботы помогут людям при освоении Луны. Как пишет 11 октября «Интерфакс», это следует из материалов к контракту на исследование возможностей пилотируемых полетов на спутник Земли.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш), входящий в структуру Роскосмоса, потратит почти 374 млн рублей до конца 2021 года на проведение исследований. За два года надо разработать предложения по «методам регенерации воздуха в обитаемых отсеках и воды на лунной станции». При освоении спутника Земли также собираются использовать «интеллектуальные системы управления роботами для пилотируемых лунных миссий». Кроме того, роботы будут трудиться и в автономном режиме. ЦНИИмаш также проработает «систему отбора, подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов».

Отметим, российский проект освоения Луны состоит из трех этапов и рассчитан на перспективу до 2040 года. В ходе первого этапа под названием «Вылазка» к спутнику Земли отправят аппараты для его дистанционного изучения, а также один аппарат для сбора грунта и обследования поверхности.

Второй этап, «Форпост», предполагает создание окололунной орбитальной станции, отработку посадки лунного взлетно-посадочного комплекса с людьми на борту. На третьем этапе под названием «База» люди будут находиться на поверхности Луны уже постоянно.



