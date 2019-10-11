Путин пригласил лидеров СНГ посетить Петербург перед Новым годом. Неформальный саммит пройдет в рабочий день

Президент России Владимир Путин позвал своих коллег из стран СНГ, не входящих в ЕврАзЭс, на неформальный саммит, который пройдет в Санкт-Петербурге 20 декабря.

«Мы с коллегами по Евразийскому экономическому союзу договорились провести традиционную неформальную встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге и приглашаем всех лидеров СНГ присоединиться к нам», – цитирует 11 октября заявление Владимира Путина РИА Новости.

По словам главы государства, переговоры должны пройти «в дружеской, абсолютно неформальной обстановке». Путин уверен, что «в преддверии Нового года» важно «обменяться мнениями о том, что мы могли бы сделать в наступающем году».

Российский президент отметил, что необходимо подумать, как провести неформальный саммит так, чтобы «не перегружать какими-то протокольными заседаниями».





Напомним, что проводящиеся в Петербурге мероприятия с участием лидеров иностранных держав и высоких гостей часто вызывают пробки, особенно в рабочие дни. Так, 9 октября визит президента Республики Молдова Игоря Додона привел к уникальному явлению для вечернего часа пика – пустому Дворцовому проезду, за что автомобилисты расплачивались заторами. Приезд китайской делегации в сентябре стал причиной перекрытий.

20 декабря — пятница.