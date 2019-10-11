Петербургская гимнастка Лилия Ахаимова выиграла серебряную медаль чемпионата мира
Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебряные медали в командном многоборье. Награда, в том числе, досталась и петербургской спортсменке Лилии Ахаимовой.
Также в состав российской команды входили Ангелина Мельникова, Анастасия Агафонова, Александра Щеколдина, Дарья Спиридонова.
По итогам четырех дисциплин (вольные упражнения, опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно) девушки получили 166,529 балла. Победу одержала сборная США (172,330), бронзовые призеры – спортсменки из Италии (164,796).
Чемпионат мира является отборочным перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио (Япония).