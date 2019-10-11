«Петербургская Недвижимость» признана лучшей риэлторской компанией

«Петербургская Недвижимость»

Компания получила главный приз на национальном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2019. Ее признали лучшей риэлторской организацией на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга и Ленинградкой области.

«Петербургская Недвижимость» работает уже 25 лет и за это время завоевала доверие покупателей: здесь приобретается каждая третья квартира в новостройках города. Компания предлагает широкий выбор жилья от 40 застройщиков Петербурга и Ленинградской области, а также сотрудничает с ведущими банками, благодаря чему клиенты получают особые условия по ипотеке.

Национальный конкурс в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO проводится с 2007 года. Ранее «Петербургская Недвижимость» также становилась победителем: в 2017 году в номинации «Лидер продаж на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области», а в 2018 году в номинации «Лучшая риелторская организация на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

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