Не Грета Тунберг: Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед Али

Нобелевскую премию мира за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе и усилия по сохранению мира получил премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед Али. Такое решение 11 октября озвучили представители Нобелевского комитета.

В 2018 году политик подписал мирную декларацию с Эритреей и прекратил 20-летнюю войну между двумя странами, а также помиловал политических заключенных в Эфиопии и отменил чрезвычайное положение в стране. Как отметил представитель Нобелевского комитета, это только начало, и Эфиопии предстоит долгий путь становления демократии.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия мира присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

В этом году на премию мира претендовали 219 человек и 85 организаций. Несмотря на то, что имена номинантов, по внутреннему регламенту, запрещено раскрывать в течение 50 лет, эксперты составляют шорт-листы с вероятными кандидатами. По их мнению, на Нобелевскую премию мира также претендовали: 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, активистки Хаджер Шариф из Ливии и Ильвад Эльман из Сомали, организации «Репортёры без границ», Международный комитет спасения и Кампания по борьбе за контролируемую торговлю оружием.

Нобелевскую премию-2019 по медицине присудили за исследование реакции клеток на кислород, по химии – за изобретение литий-ионных сверхлёгких батарей. Награду в области физики вручили первооткрывателям экзопланеты и исследователю в области физической космологии. Накануне – впервые в истории – комитет вручил двойную Нобелевскую премию по литературе – за 2018 и 2019 годы. Лауреатами стали польская писательница Ольга Токарчук и австрийский прозаик и драматург Петер Хандке.



