«Муж стоял на остановке, услышал удар». В Янино под машину попали женщина и девочка

Женщина-водитель сбила двух женщин-пешеходов в посёлке Янино-1, ближайшем пригороде Петербурга (Всеволожский район области). По словам очевидцев, ДТП произошло в присутствии члена семьи пострадавших.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, 11 октября около 9:50 на улице Шоссейной, 85, женщина 1953 года рождения на «Хёндэ Крете» совершила наезд на двух пешеходов: женщину 1969 года рождения и несовершеннолетнюю девушку 2002 года рождения. Они получили лёгкие травмы.





По данным «Фонтанки», фамилии у пострадавших одинаковые. Можно предположить, что это мать и дочь.

Женщина с девушкой вышли из автобуса и начали переходить дорогу по «зебре», рассказывает Алёна в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Муж стоял на остановке, услышал удар. Выбежал – обе лежат. Одна из них пожаловалась на боль в спине, поэтому муж их трогать не стал, подложил только под голову что было, до приезда скорой», – пишет Алёна. «Звук был странный, я даже не поняла, что такое произошло», – добавляет Варвара.

По факту ДТП проводится проверка.