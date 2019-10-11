Фонтанка Pro
Викторина: Что вы знаете о смехе? Ответы на вопросы
Мы предложили читателям «Фонтанки» ответить на вопросы викторины «Что вы знаете о смехе?» Двое победителей викторины, которые первыми дали максимальное число правильных ответов, получат от Корпорации PMI приглашения на спектакль «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК».
Победителями викторины стали читатели "Фонтанки.ру" – Игорь Семенов и Владимир Папонов. Благодарим всех участников нашей викторины. Отметим, что никто не смог назвать все 10 правильных ответов. Викторина оказалась сложной. Ниже мы публикуем правильные ответы.
Ответы принимались с 27 сентября по 11 октября включительно до 23.00 по московскому времени, причем необходимо было указывать свое настоящее имя, постоянно используемый электронный адрес и работающий телефон.
А теперь — правильные ответы на вопросы:
1. На нашей планете есть большая группа живых существ, которые умеют смеяться. И ученые склонны думать, что это...приматы
Смеяться умеют не только люди или, если брать шире, приматы, к которым, кстати, мы с вами относимся. Ученые склонны думать, что смех в той или иной форме свойственен всем млекопитающим, так как для этого класса характерно игровое поведение. А где игра — там и смех, потому что он демонстрирует, что борьба или погоня происходят не всерьез. Разумеется, смех животного не будет напоминать человеческий. Например, крысы издают высокие звуки, которых наше ухо просто не слышит.
2. Что происходит с дыханием, когда мы по-настоящему, от всей души над чем-то смеемся?...Выдыхать получается, а вот вдыхать — невозможно
При искреннем, неконтролируемом смехе мы только выдыхаем. Вдыхать в этот момент невозможно, разговаривать тоже не получится.
3. Как смех влияет на болевой порог?
Смех повышает болевой порог. В этом отношении он работает как спорт: физическая нагрузка увеличивает уровень эндорфинов, которые делают нас менее чувствительными.
4. Перейдем от физического к социальному. Как часто человек смеется во время разговора?
Во время разговора человек смеется в среднем 7 раз каждые 10 минут. Такие данные приводятся в исследовании, опубликованном в 2004 году.
5. Два человека беседуют. Кто из них будет смеяться чаще?
Если двое беседуют, то чаще будет смеяться тот человек, который в этот момент говорит. Слушающий, на удивление, сохранит более серьезный настрой.
6. В 1962 году в Танганьике (нынешняя Танзания) случилась необъяснимая эпидемия смеха. Она началась в деревне Кашаша в миссионерской школе для девочек, которую из-за этого дважды закрывали. Попробуйте угадать, сколько случаев «заболевания» было зафиксировано среди учениц, когда школа работала.
Эпидемия смеха в Танганьике (нынешняя Танзания) началась 30 января 1962 года. Странная и до сих пор необъясненная болезнь поразила трех учениц миссионерской школы для девочек в деревне Кашаша. 18 марта школу пришлось закрыть, и к этому моменту приступами смеха страдали 95 из 159 учениц. Занятия возобновили 21 мая и снова остановили в конце июня. На этот раз волна смеховой болезни охватила 57 девочек. Таким образом, пока школа работала, только в ней было зафиксировано 152 случаев заболевания.
7. В 2008 году ученые Вулверхэмптонского университета опубликовали список из 10 самых древних шуток. Старейшая из них датируется 1900 годом до нашей эры. О чем она?
В 2008 году ученые Вулверхэмптонского университета опубликовали список из 10 самых древних шуток. Старейшей стала шумерская поговорка, которая датируется 1900 годом до нашей эры. Речь в ней идет о муже и жене, однако точную формулировку мы приводить не будем: она немного ниже пояса.
8. Многие шутки создаются согласно так называемому «правилу трех». В чем оно заключается?
Многие шутки создаются согласно так называемому «правилу трех»: последний из трех перечисленных объектов или персонажей должен выпадать из логического ряда. Вот, например, шутка американского комика Лоры Кайтлингер: «Нет ничего хуже, чем проснуться наутро после попойки рядом с кем-то и не помнить, как его зовут, где вы познакомились и от чего он умер».
9. Пьеса «... ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» была написана тремя авторами: английскими актерами Генри Льюисом, Джонатаном Сэйером и Генри Шилдсом. У каждого из них есть любимый источник комедийного вдохновения. Льюис — поклонник «Фолти Тауэрс», Сэйер любит фильмы Чаплина и Китона, Шилдс же предпочитает...
Шилдс же предпочитает эксцентричный юмор комик-группы «Монти Пайтон».
10. «... ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» во многом следует традициям школы театральной клоунады. А кто является ее создателем?
Школу театральной клоунады создал француз Жак Лекок — талантливый педагог, преподававший пантомиму, сценическое движение и физический театр.
Напомним, что спектакль «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» будут показывать в Петербурге с 6 по 10 ноября 2019 года на сцене театра «Мюзик-Холл». Продолжительность постановки — 2 часа 15 минут с антрактом. Узнать подробности и посмотреть трейлер можно здесь.
«Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» — это уникальный спектакль в жанре театральной клоунады. Сюжет простой: актеры-любители ставят пьесу в духе детективов Агаты Кристи, однако их непрофессионализм и непрерывно возникающие технические проблемы превращают спектакль в настоящую катастрофу. Один прокол следует за другим, а попытки спасти ситуацию оказываются безуспешными. Зрители, между тем, уже плачут от смеха.
«... ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» впервые показали в лондонском пабе пять лет назад. С тех пор спектакль успел добраться до Вест-Энда и Бродвея и получить 11 театральных наград, включая британскую премию Лоуренса Оливье и американскую «Тони». Над страданиями неудачливых актеров смеялись в 20 странах мира и на всех континентах, исключая Антарктиду. Российская премьера состоялась в 2018 году в Москве, где «... ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» посмотрели уже более 250000 зрителей.
Материал публикуется специально для корпорации PMI.