Викторина: Что вы знаете о смехе? Ответы на вопросы

Мы предложили читателям «Фонтанки» ответить на вопросы викторины «Что вы знаете о смехе?» Двое победителей викторины, которые первыми дали максимальное число правильных ответов, получат от Корпорации PMI приглашения на спектакль «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК».

Победителями викторины стали читатели "Фонтанки.ру" – Игорь Семенов и Владимир Папонов. Благодарим всех участников нашей викторины. Отметим, что никто не смог назвать все 10 правильных ответов. Викторина оказалась сложной. Ниже мы публикуем правильные ответы.

Ответы принимались с 27 сентября по 11 октября включительно до 23.00 по московскому времени, причем необходимо было указывать свое настоящее имя, постоянно используемый электронный адрес и работающий телефон.

А теперь — правильные ответы на вопросы:

1. На нашей планете есть большая группа живых существ, которые умеют смеяться. И ученые склонны думать, что это...приматы





Смеяться умеют не только люди или, если брать шире, приматы, к которым, кстати, мы с вами относимся. Ученые склонны думать, что смех в той или иной форме свойственен всем млекопитающим, так как для этого класса характерно игровое поведение. А где игра — там и смех, потому что он демонстрирует, что борьба или погоня происходят не всерьез. Разумеется, смех животного не будет напоминать человеческий. Например, крысы издают высокие звуки, которых наше ухо просто не слышит.

Фото: unsplash.com

2. Что происходит с дыханием, когда мы по-настоящему, от всей души над чем-то смеемся?...Выдыхать получается, а вот вдыхать — невозможно

При искреннем, неконтролируемом смехе мы только выдыхаем. Вдыхать в этот момент невозможно, разговаривать тоже не получится.

Фото: unsplash.com

3. Как смех влияет на болевой порог?

Смех повышает болевой порог. В этом отношении он работает как спорт: физическая нагрузка увеличивает уровень эндорфинов, которые делают нас менее чувствительными.

Фото: unsplash.com

4. Перейдем от физического к социальному. Как часто человек смеется во время разговора?

Во время разговора человек смеется в среднем 7 раз каждые 10 минут. Такие данные приводятся в исследовании, опубликованном в 2004 году.

Фото: unsplash.com

5. Два человека беседуют. Кто из них будет смеяться чаще?

Если двое беседуют, то чаще будет смеяться тот человек, который в этот момент говорит. Слушающий, на удивление, сохранит более серьезный настрой.

Фото: unsplash.com

6. В 1962 году в Танганьике (нынешняя Танзания) случилась необъяснимая эпидемия смеха. Она началась в деревне Кашаша в миссионерской школе для девочек, которую из-за этого дважды закрывали. Попробуйте угадать, сколько случаев «заболевания» было зафиксировано среди учениц, когда школа работала.

Эпидемия смеха в Танганьике (нынешняя Танзания) началась 30 января 1962 года. Странная и до сих пор необъясненная болезнь поразила трех учениц миссионерской школы для девочек в деревне Кашаша. 18 марта школу пришлось закрыть, и к этому моменту приступами смеха страдали 95 из 159 учениц. Занятия возобновили 21 мая и снова остановили в конце июня. На этот раз волна смеховой болезни охватила 57 девочек. Таким образом, пока школа работала, только в ней было зафиксировано 152 случаев заболевания.

Фото: unsplash.com

7. В 2008 году ученые Вулверхэмптонского университета опубликовали список из 10 самых древних шуток. Старейшая из них датируется 1900 годом до нашей эры. О чем она?

В 2008 году ученые Вулверхэмптонского университета опубликовали список из 10 самых древних шуток. Старейшей стала шумерская поговорка, которая датируется 1900 годом до нашей эры. Речь в ней идет о муже и жене, однако точную формулировку мы приводить не будем: она немного ниже пояса.

Фото: unsplash.com

8. Многие шутки создаются согласно так называемому «правилу трех». В чем оно заключается?

Многие шутки создаются согласно так называемому «правилу трех»: последний из трех перечисленных объектов или персонажей должен выпадать из логического ряда. Вот, например, шутка американского комика Лоры Кайтлингер: «Нет ничего хуже, чем проснуться наутро после попойки рядом с кем-то и не помнить, как его зовут, где вы познакомились и от чего он умер».

Фото: unsplash.com

9. Пьеса «... ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» была написана тремя авторами: английскими актерами Генри Льюисом, Джонатаном Сэйером и Генри Шилдсом. У каждого из них есть любимый источник комедийного вдохновения. Льюис — поклонник «Фолти Тауэрс», Сэйер любит фильмы Чаплина и Китона, Шилдс же предпочитает...

Шилдс же предпочитает эксцентричный юмор комик-группы «Монти Пайтон».

Фото: PMI

10. «... ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» во многом следует традициям школы театральной клоунады. А кто является ее создателем?

Школу театральной клоунады создал француз Жак Лекок — талантливый педагог, преподававший пантомиму, сценическое движение и физический театр.

Фото: unsplash.com

Напомним, что спектакль «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» будут показывать в Петербурге с 6 по 10 ноября 2019 года на сцене театра «Мюзик-Холл». Продолжительность постановки — 2 часа 15 минут с антрактом. Узнать подробности и посмотреть трейлер можно здесь.

«Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» — это уникальный спектакль в жанре театральной клоунады. Сюжет простой: актеры-любители ставят пьесу в духе детективов Агаты Кристи, однако их непрофессионализм и непрерывно возникающие технические проблемы превращают спектакль в настоящую катастрофу. Один прокол следует за другим, а попытки спасти ситуацию оказываются безуспешными. Зрители, между тем, уже плачут от смеха.

«... ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» впервые показали в лондонском пабе пять лет назад. С тех пор спектакль успел добраться до Вест-Энда и Бродвея и получить 11 театральных наград, включая британскую премию Лоуренса Оливье и американскую «Тони». Над страданиями неудачливых актеров смеялись в 20 странах мира и на всех континентах, исключая Антарктиду. Российская премьера состоялась в 2018 году в Москве, где «... ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» посмотрели уже более 250000 зрителей.

Материал публикуется специально для корпорации PMI.