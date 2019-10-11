Больше 600 человек хотят лимузин, как у Путина. Им придется подождать

Сотни человек сделали предзаказ на российский автомобиль Aurus, он же «лимузин Путина». Желающих не смущает стоимость машины — 18 млн рублей в базовой комплектации.

Статистику 11 октября раскрыл в эфире канала «Россия 24» глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Aurus уже более 600 предзаказов собрал... Активно начнем продавать в 2021 году», – сказал чиновник.

Глава министерства выразил надежду, что уже в будущем году в коммерческой продаже будет реализовано около пяти десятков отечественных люксовых машин.





Предзаказы на лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600 Минпромторг начал принимать 15 февраля. Заявки собирают дилерские группы «Авилон» и «Панавто». Ранее заказы принимал сам производитель машин – Aurus Motors.

Напомним, первый шоурум российских люксовых автомобилей открыли в Москве 23 августа 2019 года. По словам гендиректора Aurus Адиля Ширинова, модель в самой базовой комплектации будет стоить 18 миллионов рублей. Начало розничных продаж наметили на 2021 год.