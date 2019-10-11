«С Юлькой можно посмотреть, что за должность». В Петербурге от имени «Единой России» пытаются выкупить депутатские мандаты

Победившим на выборах оппозиционерам предложили сделку. Об отказе от денег и хлебной должности заявил только один. В других муниципалитетах «Единая Россия» начинает возвращать себе утраченные позиции.

Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

У депутатов муниципалитета №72 во Фрунзенском районе появились проблемы посерьезнее, чем вопрос о том, снять или не снять портреты президента и губернатора со стены. 6 октября на парковку у автосалона на Хасанской улице въехал автомобиль. Водитель подошел к припаркованной по-соседству машине и подсел на пассажирское сиденье к Вячеславу Кулекину. Кулекин в сентябре получил мандат депутата муниципалитета №72 во Фрунзенском районе. Аудиозапись разговора есть в распоряжении «Фонтанки».

«Знаете меня?» – спросил мужчина.

«Евгений Кузьмин, наверное?»

«Да-да», – подтвердил собеседник.

Назвавший себя Евгением Кузьминым за день до этого позвонил Вячеславу Кулекину с предложением встретиться. Сказал, что звонит из администрации района. Человек с таким именем и фамилией баллотировался в депутаты 72-го муниципалитета от ЛДПР, но не прошел. По итогам выборов 15 мандатов из 20 получили кандидаты от Партии роста во главе с лидером ее петербургского отделения Павлом Швецом. В числе победившего большинства – Вячеслав Кулекин.

Новый знакомый объяснил депутату «позицию партии, так скажем, власти». В Петербурге есть некая «большая команда», которую поддерживают «серьезные люди», в том числе – «губернатор и вице-губернаторы». Сейчас эта команда занята «продавливанием» своих позиций в тех муниципалитетах, где по итогам выборов они оказались не слишком уверенными. «В «Ульянке» все продавили, сейчас вот на «Остров» на Ваське будем делать, сейчас «Литейный округ» – ребята там работают», – перечислил мужчина сферу интересов своих нанимателей.





Одна из задач – приструнить Партию роста в муниципалитете №72: сделать так, чтобы трое депутатов из команды Павла Швеца сложили полномочия. Это позволит «Единой России» блокировать работу совета, срывая кворум заседаний. «Серьезные люди», по словам переговорщика, «будут добиваться своего в любом случае – либо мирно, либо включать свои рычаги и делать, как захотим». Мирный сценарий – это несколько тысяч рублей и должность в исполнительной власти. Переговорщик дал понять, что с уважением относится к желанию депутата помогать соседям: «Хочешь работать на благо района – не вопрос. В администрации – штат, должность, на зарплате».

Но есть и другие сферы применения сил: «В комитет по молодежной политике к Аблец. С Юлькой можно пообщаться, посмотреть, что за должность». В качестве мотивации – финансовая помощь: «Я хоть сейчас готов предложить сумму, это о серьезных намерениях будет говорить моих. Готов дать 300 тысяч, если мало – 500 тысяч готов прямо сейчас достать из кармана и положить. Образно, образно говорю, – успокоил он собеседника, который, видимо, встрепенулся, испугавшись увидеть пачку купюр. – И решить вопрос: вы пишете отказ от полномочий и начинаете работать с нами, все».

Он напомнил собеседнику, что несколько мандатов в совете муниципалитета №72 Партия роста получила нечестно: голоса кандидатам приписали, данные итоговых протоколов с нескольких участков расходятся с официальными результатами (сам Вячеслав Кулекин результаты выборов считает законными). И заверил депутата, что Павел Швец вместе с Оксаной Дмитриевой будут пользоваться полученной властью для подготовки к думским выборам 2021 года: «Депутатские деньги будут (в муниципалитет от Оксаны Дмитриевой. – Прим. ред.) спускаться, и Паша будет говорить: «Спасибо, Оксана, за детскую площадку, спасибо за лавочки». А тут и думские выборы».

За полчаса разговора мужчина успел исполнить роль и хорошего, и плохого полицейского. «У нас есть люди, которые хотят решать радикально. А я говорю: зачем, если люди адекватные. Есть люди, которые говорят: мы хотим довести это дело до конца. Суды, уголовные [дела], прокуратура, плюс давление различное, – описал он стратегию своих неназванных коллег. – Я считаю, надо делать честно, а не давить на людей. По «Ульянке» многие запугивали ездили. Вариант рабочий, спора нет, но я считаю, лучше с человеком договориться».

Хотя самому переговорщику такие методы претят, он все же продемонстрировал депутату свой потенциал: рассказал, что на каждого из его коллег по муниципальному совету составлена «справка». «Ну, по негативу у вас – вы знаете сам, 20.20 (статья КоАП, Потребление алкогольной продукции и запрещенных веществ в общественных местах. – Прим. ред.). Ну, это у всех в молодости, распитие спиртных напитков, психотропные вещества наркотические, 22 часть 2, поэтому, как бы… по всех все знаем», – будничным тоном, понимающе рассмеявшись, сказал переговорщик.

На следующий день после переговоров мужчина Вячеславу Кулекину перезвонил. «Я от его предложения отказался. Он ответил: все, что будет происходить дальше, – не моя инициатива. После этого за мной стала ездить одна и та же машина. Потом начались спам-атаки на телефон и смски с угрозами», – утверждает депутат. Евгений Кузьмин на звонки «Фонтанки» не ответил.

«Пришел, достал, положил. Сказал: вот, бери»





Перечисленные переговорщиком муниципалитеты – это горячие точки на политической карте города, где позиции близких к власти кандидатов по итогам выборов оказались слабы. В «Ульянке», например, «Единая Россия» взяла девять мандатов из двадцати, остальные одиннадцать распределились между коммунистами, «Справедливой Россией», самовыдвиженцами и Партией роста. По словам назвавшегося Евгением Кузьминым, в этом муниципалитете его работа принесла результат: «Все прошло гладко. Я пришел, достал, положил. Сказал: вот, бери. На бумажке написал свободный текст, подпись поставил, мы с ним разошлись. Никешин (по-видимому, депутат Заксобрания от «Единой России» Сергей Никешин, в чей избирательный округ входит муниципалитет. – Прим. ред.), все довольны. Они теперь садятся за стол переговоров».

За стол переговоров депутаты «Ульянки» сели 10 октября, на первом заседании нового совета. На пост главы муниципалитета выдвинулись двое: председатель совета прошлого созыва, единоросс Николай Киселев и депутат от КПРФ Оксана Хлебникова. По итогам тайного голосования главой муниципалитета стала коммунистка. После этого фракция «Единой России» в полном составе покинула заседание, сорвав кворум и не позволив выбрать заместителя главы муниципалитета. Поверить в искренность возмущенного жеста единороссов мешает тот факт, что как минимум двое из них поддержали Оксану Хлебникову: она получила тринадцать голосов. Зато уход депутатов заблокировал избрание на должность замглавы депутата от Партии роста Павла Кондрашова. По словам собеседника «Фонтанки», он претендовал на эту должность взамен на поддержку кандидатуры Хлебниковой.

Военные действия в муниципалитете «Остров Декабристов» в самом разгаре. Там по итогам выборов (сопровождавшихся скандалами с типографским браком на бюллетенях, благодаря которому избранные кандидаты при первом подсчете получили лишние голоса, и бюллетенями с разной рукой проставленными галочками) у партии власти и сочувствующих — 6 из 10 мандатов. Трое яблочников заявили, что не признают результаты выборов. Не на стороне большинства оказался и глава совета предыдущего созыва, депутат Владимир Барканов, которого «Единая Россия» на этих выборах не поддержала.

Шестеро единороссов в нарушение устава (который требует голосования двух третей депутатов) избрали председателем муниципального совета замдиректора по развитию УК «Возрождение» Ольгу Погосян. Она энергично взялась за наведение в МО собственных порядков. Двери муниципалитета вскрывали с помощью дрели. А 8 октября в здание нагрянули сотрудники ФСБ. По информации «Фонтанки», правоохранители также навестили Барканова и назначенного им в мае и.о. главы местной администрации Сергея Литвинова. По предварительным данным, следственные действия проводятся в рамках дела о мошенничестве в Адмиралтейском районе.

Принимать бюджет вшестером депутаты не смогут, закон требует присутствия все тех же двух третей. Если хотя бы один из депутатов, не принадлежащих к партии власти, лишится кресла, контроль над советом получит команда Погосян. Такое может произойти, например, если в отношении кого-то из депутатов вступит в силу обвинительный приговор суда.

«Давайте кого-нибудь не засвеченного с навальнистами»

В муниципалитете «Лисий нос», жители которого продемонстрировали рекордную по сравнению с другими муниципалитетами явку в 47% (на фоне средних по городу 30%), победа оппозиционеров через месяц обернулась поражением.

До первоначальным итогам голосования предполагалось, что кандидаты от партии власти займут в совете всего три кресла из десяти. Даже после серии пересчетов бюллетеней (которые происходили на фоне протестов местных жителей, устроивших народный сход у здания муниципалитета) кандидаты от «Единой России» получили только пять мандатов. Независимые выдвиженцы и представители демократических сил рассказывали, что пойти на выборы их заставило всеобщее желание сменить власть. Председатель совета предыдущего созыва Вадим Грудников, герой публикаций «Фонтанки», часть жителей поселка в качестве главы категорически не устраивал.

Незаметно расклад поменялся на 8 — 2 в пользу единороссов. Самовыдвиженцы Екатерина Михалева, Илья Иванченко и Станислав Куделин на первом заседании проголосовали за Грудникова в качестве главы совета нового созыва. «Яблочник» Иван Хархордин и справедливоросс Дмитрий Чайкин в знак протеста покинули зал.

Главный аргумент тройки самовыдвиженцев: патовая ситуация, пять на пять депутатов, при которой без договоренностей избрать главу было бы невозможно. В перспективе это, как минимум, порождает проблемы с принятиме бюджета МО.

«Мы бы разошлись, собрались через две-три недели. Он (Грудников. — Прим. ред) оставался бы исполняющим обязанности главы. Через три-четыре недели у нас опять пять на пять. Ситуация абсолютно тупиковая. Мы именно и договорились, что мы соблюдаем его условие — требование, чтобы мы за него проголосовали. А мы имеем своего зама и возглавляем четыре комиссии», – говорит Екатерина Михалева. Она признала, что при поддержке главы района Николая Цеда Грудников «все равно стал бы главой», а так — решили выбрать меньшее из зол.

«Моя команда шла с простым пониманием, что к власти должны прийти местные и новые, и сделали все от нас зависящее», – заявил Илья Иванченко, который в результате переговоров получил должность замглавы совета. Он считает, что Грудников «по сравнению с предыдущим главой лучше». А критику в адрес главы совета недовольные, по его мнению, высказывают из личных мотивов. Куделин, в свою очередь, заявил, что не готов общаться о своем выборе в пользу Грудникова по телефону, выразив сомнение в том, что ему звонит корреспондент «Фонтанки». На вопрос, где же обещанная кандидатами открытость, возразил: журналист не имеет отношения к Лисьему Носу.

Депутаты «Светлановского» не могут сойтись в трактовках: кто из них настоящая оппозиция. На выборах там победили кандидаты, поддержанные «Умным голосованием»Алексея Навального: самовыдвиженцы, коммунисты, яблочница и справедливоросс. «Единой России» и близким к ней кандидатам досталось всего четыре мандата из двадцати. Но спустя месяц, к тому моменту, когда пришла пора выбирать главу муниципалитета, расклад поменялся кардинально. Депутаты от КПРФ и несколько самовыдвиженцев, рекомендованных «Умным голосованием», объединились с «Единой Россией» и провели на пост главы Янину Евстафьеву (которая тоже шла при поддержке «Умного голосования»).

Оставшиеся в меньшинстве депутаты воспринимают это как предательство: они обвиняют Евстафьеву в сделке с администрацией Выборгского района. По другую сторону баррикад настаивают, что власть в муниципалитете взяла настоящая оппозиция: самовыдвиженец Виктор Магер, поддержавший кандидатуру Евстафьевой, гордится, что «деятельность псевдоопозииционных сил, ставящих своей целью срыв работы совета, удалось блокировать». «Оппозиция – это не только бегать с плакатиками и хайпить в интернете. Она способна работать и создавать что-то хорошее», – написал он в своем Facebook.

По словам депутата от КПРФ Константина Сотонина, переговоры со сторонниками Алексея Навального, которые двигали на пост главы активиста Виктора Мазурика, у коммунистов не задались. «В КПРФ не хотели Мазурика: начались проблемы с администрацией, которая очень сильно боится «навальнистов». Предлагали: давайте кого-нибудь другого из вашей команды, но не так засвеченного с «навальнистами». Они не согласились – и вошли в клинч», – излагает он свою версию событий.

Вошли в клинч оппозиционеры и в «Смольнинском», где семь мандатов – у «Яблока», шесть – у активистов движения «Центральный район за комфортную среду обитания», три – у сторонников Алексея Навального. На первом заседании совета активисты «Центрального района…» выдвинули свою кандидатуру на пост главы совета – но «яблочники» ее заблокировали, обвинив коллег в сговоре с районной администрацией. В результате руководить «Смольнинским» – так полагается по уставу – продолжил глава прошлого созыва, единоросс Григорий Ранков, который на этих выборах не сумел получить мандата. «Даже нафиг нормально послать не могут», – посетовал он в разговоре с «Фонтанкой».

Мария Карпенко,

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»