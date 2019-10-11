Путин обвинил США в разворачивающейся гонке вооружений. Россия создаст ракеты средней дальности вслед за Америкой

Неопределенность вокруг продления договора СНВ-3 может стать стимулом для гонки вооружений, считает президент России Владимир Путин.

«До сих пор администрация США не определилась, что она собирается с этим делать (с истекающим в феврале 2021 года Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений. – Прим. ред.). Насколько мы понимаем и чувствуем, там внутри администрации идут споры: кто-то говорит, что нужно продлить, кто-то считает, что США не должны себя связывать по рукам и ногам этими ограничениями. Это создает элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений», – цитирует 11 октября выступление Владимира Путина на заседании Совета глав государств СНГ ТАСС.

По словам главы государства, «очень плохо», что мир оказался в сложившейся ситуации. Российский президент подчеркнул, что уже обратился к мировым лидерам по этому поводу.

Одновременно Владимир Путин заверил, что Москва займется созданием собственных ракет средней дальности, так как такое вооружение появилось у американцев.





Напомним, что Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, или СНВ-3, – это двустороннее соглашение, которое было подписано президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Договор сменил СНВ-1. Документ предусматривает, что стороны будут проводить операции по взаимному сокращению арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Договор СНВ-3 первоначально был подписан на 10 лет с возможным продлением.