ФСБ рассталась с подполковником, включившим мобильный телефон на службе

Подполковник контрразведки через суд пытался вернуться на службу, от которой его отлучили после того, как поймали с телефоном в спецпомещении. Второго шанса проигнорировавшему приказ директора ФСБ Александра Бортникова не дали.

Как сообщает «Коммерсантъ» 11 октября, пристрастие к гаджетам стоило карьеры контрразведчика подполковнику Михаилу Самохину, с 2010 года служившему в воинской части 97740. Фатальным, по мнению подполковника, стал случай, когда он был пойман начальством с двумя включёнными мобильными телефонами «в выделенном категорированном помещении». Против правил техника не была кнопочной.

Приказ ФСБ от 2016 года №030 запрещает «использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности», проштрафившийся офицер под ним подписывался, за нарушение получил строгий выговор. Впоследствии контракт с ним не продлили.

Самохин попытался оспорить дисциплинарное взыскание через суд, полагая, что именно оно стало косвенной причиной увольнения. Подполковник убеждал суд с детской непосредственностью: в здании воинской части современными гаджетами, а не положенными кнопочными телефонами пользуются многие, а наказали только его. Руководство он назвал предвзятым, выговор — несоразмерным наказанием, а ответчиками сделал директора ФСБ, командира части и его заместителя. Суд подполковнику отказал, апелляционная инстанция решение не изменила.



