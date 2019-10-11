У Мамманы второй разрыв крестообразных связок за два года. «Зенит» отправил игрока на лечение в Европу

Защитник футбольного клуба «Зенит» Эмануэль Маммана прошел первичное медицинское обследование после травмы, полученной в матче против «Урала» в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование. В случае, если ему потребуется операция, игрок может пропустить до 8 месяцев», – заявили в «Зените».

Отметим, что для Мамманы это второй разрыв крестообразных связок за два года. В профессиональном спорте эта травма считается одной из самых тяжелых.





Маммана стал игроком «Зенита» 31 июля 2017 года. Петербуржцы купили его у «Лиона» за 16 млн евро. Всего защитник сыграл за «Зенит» в 38 матчах. 26 из них (все в стартовом составе) пришлись на первый сезон (2017/18) аргентинца в составе сине-бело-голубых. Уже в сезоне-2018/19 Маммана из-за проблем со здоровьем (в том числе из-за первого разрыва крестообразных связок) сыграл всего в 11 матчах (8 в старте).

Ранее операцию перенес еще один игрок «Зенита». 22-летний полузащитник из Бразилии Малком повредил проксимальный мышечно-сухожильный переход прямой мышцы левого бедра. Сухожилие, о котором идет речь, играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.