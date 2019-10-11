Убита за вопрос. Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове рассказал следователям свою версию произошедшего

Самозахват гаража, как уверяет задержанный 35-летний житель Саратова, стал причиной его нападения на 9-летнюю школьницу. Но СК помнит о непогашенной судимости за изнасилование.

Задержанный по подозрению в убийстве 9-летней девочки в Саратове дал признательные показания. Он рассказал, как сообщает пресс-служба СК РФ, что несколько месяцев назад увидел на улице Высокой пустой гараж, занял его и пользовался.



«9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство», – говорится в релизе ведомства.







Однако на слово ранее судимому за совершение ряда тяжких преступлений мужчине в СК не спешат. Отмечается, что на осень 2019 года он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.





Девочка пропала утром 9 октября: она, как обычно, ушла на уроки, но до школы так и не дошла. В поисках помимо чрезвычайных служб приняли участие несколько тысяч жителей Саратова. Специальную рассылку горожанам сделало МЧС. Когда ночью с 10 на 11 октября стало известно, что тело девочки нашли в гаражах, рядом с ее домом, к месту начали стягиваться люди. Полицейским, которые привезли подозреваемого на место для следственных мероприятий, даже не удалось вывести его из машины: жители требовали выдать мужчину им для суда Линча. После того, как машина уехала, саратовцы пошли к отделу полиции, оттуда их уже разгоняли спецсредствами.

СК РФ оперативно для того, чтобы ни у кого не возникло сомнения в том, что «тот совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответил за содеянное по всей строгости закона», направил в Саратов лучших следователей.