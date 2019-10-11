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Финляндия
11.10.2019 11:25
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Выходные в Финляндии 12–13 октября: парусники, зомби и финский абстракционизм

В этот уик-энд гостей Хельсинки ждет новая выставка в Amos Rex, а также винтаж, салака и старинные парусники. В Тампере устраивают «Карнавал ужаса», а в Иматре – пробег по проселочным дорожкам.

Выходные в Финляндии 12–13 октября: парусники, зомби и финский абстракционизм

Eetu Ahanen, Visit Helsinki

В субботу в Финляндии ожидается от +5 до +9 градусов Цельсия, по всей стране пройдут дожди. В воскресенье похолодает на пару градусов, зато на юге страны выглянет солнце, а осадки предполагаются лишь в западных регионах.

До 12 октября в Хельсинки еще можно успеть на ярмарку салаки. На площади Кауппатори с 7 до 15 часов будут продавать свежую и копченую рыбу, варенье и хлеб. В субботу с пришвартованных лодок будут вести торговлю, а уже в воскресенье на набережной можно будет любоваться парусниками, которые примут участие в Дне старинных кораблей. Он пройдет на площади Кауппатори с 10 до 16 часов, а согреться посетителям предложат финской ухой или кофе с булочками.

Eetu Ahanen, Visit Helsinki

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На этой неделе в музее Amos Rex открывается новая выставка, посвященная творчеству финского художника Биргера Карлстеда (Birger Carlstedt), которого называют пионером финского искусства. Ретроспективная экспозиция охватывает как его ранние абстракционистские работы, так и примеры модернизма, пионером которого Карлстед был в Финляндии. Также будет реконструирован разработанный им интерьер кафе Chat Dor?, открывшегося в 1929 году в центре Хельсинки.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Amos Rex (@amoskonst)

В культурном центре «Кабельный завод» в субботу и воскресенье расположится ярмарка винтажа, на которую со своими товарами съедутся более 100 участников из Финляндии, Швеции и Эстонии. Коллекционеров и любителей ретро ждут одежда и аксессуары, украшения, предметы интерьера, книги 1920–1980-х годов. Входной билет обойдется в 10 евро.

13 октября в Церкви в скале состоится бесплатный концерт музыки барокко. Под сводами церкви зазвучат клавесин и скрипка, будут исполнены произведения Фробергера, Шмельцера, фон Бибера и других композиторов. Начало в 19:00.


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На «Хартвал-арене» 13 октября в матче КХЛ встретятся «Йокерит» и «Салават Юлаев». Билеты стоят от 22,50 евро.

В Тампере в луна-парке «Сяркянниеми» устроили «Карнавал ужаса» по мотивам празднований Латинской Америки. В субботу и воскресенье посетителей ждут встречи с зомби, танцевальные и цирковые номера, огненные шоу и необычная подсветка аттракционов парка.

А в музее муми-троллей во время финских осенних каникул экскурсии будут устраиваться ежедневно. На англоязычные туры можно попасть в 15:00 не только в эти субботу и воскресенье, но и в дни с 15 по 20 октября. Оплачивается только входной билет.

Laura Vanzo, Moomin museo

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В Иматре 12 октября устроят забег по пересеченной местности. В кроссе X-Run будут участвовать и женщины, и мужчины, а для детей устроят отдельный Mini X-Run. Взнос за участие составляет 30 евро.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»

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