Движение под одним из «мостов глупости» ограничат до ноября. Также будут перекрывать Благодатную и Будапештскую

С 12 октября в Петербурге вводятся новые ограничения движения на Благодатной улице, там будут вести работы сразу две организации. Кроме того, по ночам ограничат проезд по Боровой улице, а с 15 октября – по Будапештской.

Как сообщает 11 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, с 12 октября по 4 ноября в будние дни с 22:00 до 7:00 будет ограничено движение под железнодорожным мостом на Боровой улице. Напомним, что это один из собратьев «моста глупости», о которых писала «Фонтанка». ОАО «РЖД» будет ремонтировать мост.

Также в связи с ремонтом железнодорожного моста, проводимым ОАО «РЖД», с 12 октября по 1 ноября по ночам – с 1:30 до 5:00 – будет ограничено движение по Благодатной улице от Витебского проспекта до Белградской улицы.

Кроме того, Благодатную ограничат из-за ремонта оборудования газопровода, который запланирован ООО «ПетербургГаз»:

с 14 по 16 октября в период с 00:00 до 6:00 – ограничение движения по Благодатной улице от Свеаборгской улицы до проспекта Юрия Гагарина и на перекрестке с проспектом Юрия Гагарина;

с 17 по 19 октября – круглосуточное ограничение движения по Благодатной от Свеаборгской улицы до проспекта Юрия Гагарина;

20 октября с 00:00 до 6:00 – ограничение движения по Благодатной от улицы Севастьянова до Свеаборгской улицы.

С 15 октября 2019 года по 25 июля 2020-го в связи с размещением пешеходной галереи будет ограничено движение транспорта по Будапештской улице от улицы Турку до проспекта Славы. Работы ведет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».



