Журналистов в ХМАО проверят на полиграфе после утекшего в Сеть видео с матерящимся мэром

Сотрудников телерадиокомпании в городе Пыть-Ях в ХМАО ожидает проверка после того, как в социальных сетях появилось черновое видео главы поселения Александра Морозова. Пыть-яхский градоначальник доносит свою мысль при помощи обсценной лексики, обращаясь к согражданам по поводу Дня российского флага.

«Данная запись – рабочие материалы нашей телерадиокомпании, которые должны были удалить, но этого не было сделано. У нас прошла проверка, но она не позволила выявить того, кто это сделал», – цитирует 11 октября заявление директора ТРК Жанны Матрунич издание «Znak.com».

По ее словам, любой сотрудник «Пыть-Ях-Информ» мог выложить черновую запись обращения Морозова в Интернет. Матрунич заверила, что следующим шагом станет проверка на детекторе лжи.

«Планируем до ноября завершить проверку. Она добровольная. Нам ее не навязывали «сверху». Кроме того, сейчас обсуждается введение новых документов по информационной безопасности», – уточнила директор.





В видеообращении, которое утекло в Telegram, глава Пыть-Яха пытается проговорить заготовленный к государственному празднику текст, однако он неоднократно сбивается, после чего переходит на мат.