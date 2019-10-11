Пассажир «Яндекс.Такси» в 38 раз переплатил за поездку по Ленинскому. Щедрость разбудили ножом

Поездка в такси закончилась для жителя юго-запада Петербурга непредвиденными тратами и обращением в полицию. По району его катал вооружённый водитель, решивший, что приложение недопустимо поскромничало в оценке его услуг.

Как стало известно «Фонтанке», машину 33-летний петербуржец заказал к девятиэтажке на улице Партизана Германа ночью 10 октября и попросил довезти его на Ленинский проспект, к бывшей подруге. Приложение оповестило, что подан «Хёндэ Солярис» в цветографии «Яндекс.Такси», за рулём ждёт Рашад.

Водитель был молод, темноволос и темноглаз, домчал без нареканий. Об обратной поездке договорились сразу: пассажир обещал не засиживаться и расплатиться по прибытии домой. Четверть часа у подруги планы изменили, и мужчину потянуло в клуб. Однако извозчик посчитал, что двухсот рублей с учётом бесполезного ожидания мало, и достал нож.

После близкого знакомства с лезвием клиент выложил 7 700 рублей, получил на прощанье кулаком в живот и призвал на помощь полицию. Автомобиль с наклейкой «Яндекс.Такси», как выяснилось, пошёл по рукам – Рашад передал его знакомому и сам по Ленинскому не катался.





Предполагаемого преступника нашли быстро. Им оказался 21-летний гражданин Азербайджана, живущий практически по-соседству с заявителем. Его общение с пассажиром квалифицировали как грабёж.

Отметим, что клиенты «Яндекс. Такси» не «остаются в долгу». Вечером 9 октября коллега задержанного по ремеслу попал в обратную ситуацию на проспекте Просвещения. Клиенту, едва справившему 18-летие, приглянулся телефон водителя, гаджет был незамедлительно присвоен. Пассажир вскоре стал подозреваемым по делу о грабеже. А на Гражданке водителю досталось от пассажирок, заподозривших у мужчины сексуальный интерес к обеим.