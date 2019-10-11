3 миллиона обещает МВД за информацию о серийном душителе. Семь лет назад в трех регионах от его рук погибли 30 пенсионерок

Более 30 убийств пожилых женщин совершил душитель с 2011 по 2012 год на территории республики Татарстан, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Жертвы – одинокие женщины в возрасте от 75 до 90 лет, живущие в «хрущевках». К ним убийца приходил под видом сотрудница социальной службы, электрика, сантехника. Если ему удавалось втереться в доверие и войти в квартиру, там он душил их какой-нибудь веревкой, найденной в квартире, например, поясом от халата.

При этом из квартир пропадали вещи, но все они, уверены в СК, имели ценность для злодея как трофей.





С помощью профайлеров следователям удалось составить психологический портрет подозреваемого:



-мужчина в возрасте от 20 до 35 лет;







-среднего роста (около 175 см);







-худощавого телосложения, при этом физически развит, внешность невыразительная;







-городской житель, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей;







-имеет невысокий социальный статус и уровень материального благополучия;







-имеет криминальный опыт;







-образование – среднее.

У СК также есть видео с потенциальным злодеем с камеры одной из парадных, а также композиционный портрет, составленный одним из свидетелей.



