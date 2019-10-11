Военный самолет Ан-72, который обеспечивает перевозки президента Конго, пропал с радаров

Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров. Об этом 11 октября сообщили в управлении гражданской авиации Демократической Республики Конго.

Самолет обеспечивал перевозки президента Феликса Чисекеди, начата поисково-спасательная операция. По предварительным данным, самолет покинул аэропорт Гомы в 15.32 по московскому времени накануне, он направлялся в столицу страны Киншасу. Спустя час после вылета самолет потерял связь с центром управления.

#RDC Un Antonov 72 assurant la logistique pr?sidentielle op?r? par les forces arm?es a?riennes a disparu des radars entre Goma et Kinshasa depuis jeudi apr?s-midi. Communiqu? de l'Autorit? de l'aviation civile (#AAC) | @Presidence_RDC pic.twitter.com/aSWGAyPGDN — Eric Tshikuma (@erictshikuma) October 11, 2019

Как рассказали в управлении гражданской авиации, в самолете находились 4 пассажира и 4 члена экипажа.



