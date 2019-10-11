Ночные «Ласточки» повышенной комфортности полетят между Петербургом и Псковом

Между Петербургом и Псковом с 1 ноября поедут ночные «Ласточки». Условия в вагонах поднимут до премиум класса и улучшат компоновку мест.

С Балтийского вокзала в Петербурге состав будет отправляться ежедневно в 23:30 и приезжать в Псков в 03:00. Уехать в обратную сторону получится в 22:40. В Петербург «Ласточка» прибывает в 02:10.

Дополнительную ночную пару поездов на маршруте решили запустить из-за высокого спроса. Стоимость билета, как пояснили 11 октября в РЖД, зависит от времени, оставшегося до отправления поезда, а также от популярности рейса.

Раньше направление обслуживали утренний, дневной и вечерний поезда.

Весь октябрь доехать из Петербурга в Москву на поезде «Ласточка» можно за тысячу рублей, на Новый год именно поезда этого класса начнут курсировать между городами.



