За гостиницей «Октябрьская» стреляли. Пуля попала в разнорабочего

Обстоятельства стрельбы в центре Петербурга выясняет полиция. В прохожего выпустили 7 пуль, до спины долетели далеко не все, что сохранило мужчине здоровье.

Как стало известно «Фонтанке», скорую и стражей правопорядка в Орловский переулок, что недалеко от площади Восстания, вызвали после десяти вечера 10 октября. Там слышалась стрельба. Позже благодаря камерам видеонаблюдения стражи правопорядка увидели, как у дома 5 неизвестный несколько раз стреляет в спину человеку. Тот, в кого метили, оказался 34-летним жителем улицы Варшавской, он назвал себя разнорабочим (скорее всего, гостиницы «Октябрьская», возле которой и стреляли). По поводу личности стрелка не сказал ничего. Пули не нанесли сколько-то серьезного вреда здоровью, после обработки раны пострадавшего отпустили домой.

В Орловском переулке нашли 7 гильз калибра 9 мм от травматического оружия.

Уголовное дело возбудили по статье «побои».





Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, сотрудниками полиции предпринимаются все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника