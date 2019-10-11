Улицы Петербурга свободнее обычного, но от ДТП это не избавляет. Таран Крестов попал на видео

Максимальная загруженность дорог Петербурга в утренний час пик 11 октября оказалась самой низкой с начала месяца (в будни) – «жёлтые» 6 баллов. 1 октября, напомним, «Яндекс» зафиксировал небывалые 8 баллов, затем каждое утро пробки достигали 7 баллов.

При таком разреженном трафике не обошлось без зрелищных аварий, причём в напряжённых местах. Так, на Арсенальной набережной, которая по утрам всегда еле ползёт в направлении центра, легковой автомобиль выехал на тротуар, сбил столб и врезался в стену здания Крестов. Объект, по данным «Фонтанки», до сих пор стоит на балансе УФСИН Петербурга. В нем расположено управление по конвоированию и участок колонии-поселения №8.

На записи регистратора видно, что водитель, ехавший в среднем ряду, включив поворотник, стал уходить направо, но почему-то вместо того, чтобы встроиться в правый ряд, продолжил движение на тротуар и буквально срубил опору освещения.





«Тут ещё паровоз в левом ряду был. Похоже, девушку в машине мог напугать тот, кто от этого паровозика отруливался. Ну а дальше традиционно – руль вправо, и здравствуй столб», – предполагает Дмитрий в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Никто не пострадал, пишут в паблике: пешеходов на тротуаре, к счастью, не было, женщина-водитель тоже цела – её видно на фотографиях.

Массовое ДТП произошло на Приморском шоссе напротив входа в ЦПКиО. Разбитые машины перекрыли большую часть дороги в направлении из центра, загруженность магистрали к 9 утра достигала, по данным «Яндекс.Пробок», 6 баллов, что на 6 баллов выше обычного.

«Лексус» доигрался в шашки, одна из машин сделала сальто, пишут очевидцы в «ДТП и ЧП».

На Невском путепроводе, тоже всегда загруженном, рано утром «маршрутка убрала морду «четырнадцатой». «Меня выкинуло на встречку в маршрутку! Впереди машина перестроилась, я по тормозам, меня выкинуло, – рассказывает Николай в «ДТП и ЧП». – Слава Богу, никто не пострадал. В маршрутке все целы».