Петербургская «Астория» вошла в топ-50 лучших отелей мира

В рейтинге лучших гостиниц, по версии американского журнала для путешественников Cond? Nast Traveler, нашлось место всего одному представителю из России.

«Этот пятизвездочный отель предлагает элегантность старого мира прямо в историческом центре города», – так описывают «Асторию» авторы исследования, поместив петербургского претендента на 16-е место в мире.

По мнению Cond? Nast Traveler, построенный в 1911 году отель остается «самым ярким воплощением» очарования Старого Света в Петербурге. Если рассматривать только европейских претендентов, то петербургский отель на Исаакиевской площади занимает пятую строчку.

Первое место в рейтинге получил SLS Hotel из Лос-Анджелеса. На втором месте представляющий Европу Baur au Lac из Цюриха, а замыкает тройку построенный на озере индийский отель Taj Lake Palace.





Напомним, что премия Reader’s Choice Awards ежегодно вручается американским журналом Conde Nast Traveler.

Здание «Астории» было построено в 1911 году архитектором Федором Лидвалем. Сейчас петербургским отелем управляет компания Rocco Forte Hotels, в активе которой 11 объектов по всему миру. Большинство из них попали в список лучших по версии Cond? Nast Traveler.