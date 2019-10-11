У петербургской бизнес-вумен увели Land Cruiser Prado. Машину за 4,2 млн не слишком охраняли

Оставленный меньше чем на полчаса внедорожник исчез в Мурино. Убытки подсчитывает бизнес-вумен из Петербурга.

По информации «Фонтанки», белая Toyota Land Cruiser Prado 2018 года выпуска стояла у дома №7 по Парадной улице в Мурино. Хозяйка оставила ее без присмотра меньше чем на полчаса — с 15.35 до 16.00 десятого октября. Этого времени угонщикам хватило: из препятствий была только штатная сигнализация, никакими дополнительными охранными системами внедорожник оборудовать не стали.

Заявление в полицию написала 34-летняя индивидуальный предприниматель из Петербурга. Указанный ущерб — 4,2 млн. Машина оформлена на отца пострадавшей, живущего в Ессентуках уроженца Украины.

Напомним, с 7 октября полиция Васильевского острова ищет черную Toyota Land Cruiser 200, выпущенную в 2019 году. Автомобиль за 5,9 млн не спасли ни иммобилайзер, ни секретная кнопка.



