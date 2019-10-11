Власти Турции заявили о гибели первого военного на территории Сирии

Первый турецкий военный погиб в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает 11 октября РБК со ссылкой на Twitter минобороны Турции.

В сообщении от имени министра обороны Турции Хулуси Акара говорится, что военнослужащий погиб 10 октября в ходе столкновения с боевиками «Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов» (РПК-YPG), которых Анкара считает террористами.

По данным газеты Yeni Safak, в ходе перестрелки также были ранены три солдата. Газета Sabah отмечает, что погибший военный был младшим сержантом.

Турция начала операцию «Источник мира» 9 октября в приграничных районах Сирии. Анкара утверждает, что ее целями являются установление зоны безопасности вблизи границы, борьба с террористами и возвращение сирийских беженцев в свои дома.



